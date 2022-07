La Juventus, da alcuna settimane, ha voltato pagina e ha deciso di lasciar partire a parametro zero Paulo Dybala. L'argentino, a differenza del suo club, però, non è ancora riuscito ad andare oltre. Dybala è ancora senza squadra e al momento per lui non ci sarebbe nulla di concreto. Per la Joya ci sono tanti interessamenti me per ora nessuna offerta convincete. Dybala, però, durante le sue recenti vacanze negli Stati Uniti ha avuto modo di parlare di nuovo della Juventus e di un legame che per lui non si spezzerà mai: "Per la mia vita, per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore".

Dybala sempre legato alla Juventus

Per Paulo Dybala, quello alla Juventus, non è stato un addio indolore. L'argentino avrebbe voluto continuare la sua avventura in bianconero ma la dirigenza juventina ha preferito non rinnovargli il contratto. Dunque, le strade delle parti si sono divise ma per Dybala quella alla Juventus resterà un'esperienza indimenticabile: "Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza". L'argentino ha sottolineato che a Torino ha imparato molto e soprattutto ha imparato a vincere. In bianconero la Joya ha vissuto anni che resteranno per sempre nel suo cuore. Ma adesso è tempo anche per lui di voltare pagina.

In questi giorni, Paulo Dybala è a Torino ed è in attesa di trovare una nuova squadra. Su di lui ci sarebbero gli occhi dell'Inter, della Roma e del Napoli. I nerazzurri, qualche settimana fa, hanno anche incontrato l'agene di Dybala ma l'offerta presentata non sarebbe stata ritenuta sufficiente. Per questo motivo non si sarebbe ancora arrivati ad una fumata bianca.

L'Inter resterebbe comunque sulle tracce dell'ex Juventus. La Roma, invece, potrebbe pensare a Paulo Dybala in caso di cessione di Nicolò Zaniolo. Dunque, i destini dell'argentino e dei bianconeri in qualche modo potrebbero intrecciarsi di nuovo. Se la Juventus prenderà Zaniolo è possibile che la Roma possa tentare l'assalto alla Joya.

Spalletti parla di Dybala

In questi giorni, si è parlato anche di un interessamento del Napoli per Paulo Dybala. Al momento non ci sarebbe stato un contatto ufficiale tra le parti ma i partenopei starebbero comunque monitorando la situazione dell'argentino. Di un possibile futuro a Napoli di Paulo Dybala ne ha parlato anche il tecnico partenopeo Luciano Spalletti: "Dybala piace a tanti perché ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra". Infine, l'allenatore del Napoli ha sottolineato che l'ex giocatore della Juventus ha grandi qualità: "E' un giocatore che ha fantasia, estro, un gran piede, batte benissimo i calci piazzati, fa gol".