Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter è sicuramente Stefan De Vrij. Bisogna capire se il centrale olandese sarà ceduto in questa sessione estiva di Calciomercato o se andrà via l'anno prossimo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. Fino ad ora non sono arrivate proposte concrete in casa nerazzurra ma solo sondaggi. Uno dei club che avrebbe mostrato interesse per l'ex Lazio sarebbe la Roma, che starebbe pensando di prendere il giocatore proprio a parametro zero per l'anno prossimo ma non è da escludere che una trattativa possa essere imbastita già per questa estate.

Anche il Torino si sta muovendo per rinforzarsi in difesa dopo l'addio di Gleison Bremer. Uno dei nomi che piacerebbe ai granata è quello di Francesco Acerbi, in rotta con l'ambiente della Lazio e probabilmente in uscita dalla società biancoceleste.

Roma su De Vrij

La Roma è alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo aver già realizzato tre colpi importanti sul mercato con l'arrivo di Matic, Celik e, soprattutto, Paulo Dybala. La Joya sembrava promesso sposo dell'Inter ma alla fine ha deciso di accettare la proposta dei capitolini, visto che tardavano le uscite di Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez. Proprio con la società nerazzurra potrebbe essere imbastito un affare dato che la società giallorossa avrebbe manifestato interesse per Stefan De Vrij.

Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo potrebbe arrivare a parametro zero nella Capitale. Il club dei Friedkin starebbe pensando, però, di anticipare il suo approdo a Roma di un anno imbastendo una trattativa con l'Inter. La valutazione del classe 1992 si aggirerebbe sui 10-15 milioni di euro, che rappresenterebbe comunque una plusvalenza piena essendo arrivato a zero nell'estate del 2018 dalla Lazio.

Le due società, però, potrebbero anche imbastire uno scambio alla pari che coinvolga Jordan Veretout, soprattutto qualora il club meneghino dovesse riuscire a piazzare sul mercato Roberto Gagliardini, che piace al Monza.

Torino su Acerbi

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'addio di Bremer, ceduto alla Juventus per quasi 50 milioni di euro, bonus inclusi.

Tra i nomi sondati dai granata ci sarebbe anche quello di Francesco Acerbi, che è in rotta con l'ambiente e per questo motivo potrebbe lasciare la Lazio. I biancocelesti sono pronti a trattare la sua cessione ma non lo libereranno a parametro zero e hanno fatto sapere al club di Urbano Cairo di essere disposti a lasciarlo andare per una proposta intorno ai 5 milioni di euro. Acerbi sarebbe perfetto per la difesa a tre di Ivan Juric, avendo spesso giocato in quello schieramento tattico, dando il meglio di sé.