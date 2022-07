La Juventus ha pareggiato 2 a 2 contro il Barcellona nella seconda amichevole estiva negli Stati Uniti. Dopo la vittoria per 2 a 0 contro Chivas Guadalajara, i bianconeri hanno giocato un buon primo tempo contro il Barcellona. Ottima la prestazione di Moise Kean, che ha segnato due gol importanti. Intanto, si lavora non solo per preparare al meglio la stagione ma anche per rinforzare una rosa che ha bisogno di altri giocatori importanti. Molto dipenderà anche dalle cessioni ma, secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus lavora ad almeno cinque rinforzi, a partire dalla difesa, passando dal centrocampo, fino al settore avanzato.

Potrebbe arrivare un difensore centrale, un terzino sinistro, in caso di partenza di uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Si cercano un supporto a Vlahovic ma anche una sua riserva, considerando che nei primi tre mesi di stagione la Juventus dovrà disputare 21 match, 15 nel campionato italiano e 6 in Champions League. A tal riguardo, la società bianconera vorrebbe trovare un giocatore a prezzo vantaggioso. Si è parlato di un possibile arrivo di Alvaro Morata, ma la valutazione di mercato stabilità dall'Atletico Madrid per il giocatore non agevola il suo arrivo. Per questo, come dichiarato da Luca Momblano, la Juventus starebbe valutando giocatori a parametro zero.

Piace Andrea Belotti, ex giocatore del Torino, e Dries Mertens, andato in scadenza di contratto con il Napoli.

Potrebbe arrivare uno fra Mertens e Belotti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare come vice Vlahovic un giocatore a parametro zero. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sono Andrea Belotti e Dries Mertens, come sottolineato da Luca Momblano.

Il giornalista ha aggiunto: 'La Juventus ha avviato contatti per Mertens e Belotti'. Entrambi i giocatori potrebbero accontentarsi di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Sarebbero rinforzi di qualità che accetterebbero la panchina e che hanno dimostrato in Italia di saper garantire gol importanti. Si è parlato soprattutto del classe 1993, che piaceva anche al Monza.

Per quanto riguarda Mertens, invece, le ultime notizie di mercato parlavano anche di un possibile trasferimento all'Inter o alla Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo, è al lavoro per rinforzare il centrocampo. A tal riguardo, potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe arrivare, oltre ad un vice Vlahovic, è Nicolò Zaniolo. La società bianconera potrebbe offrire un prestito oneroso da circa 10 milioni di euro e riscatto a circa 37 milioni di euro.