La Juventus è al lavoro per rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti durante la stagione 2021-2022, soprattutto a centrocampo. Le delusioni però hanno riguardato anche la difesa, in particolar modo le fasce difensive. Sorprende come le prestazioni di Alex Sandro non siano state del livello che aveva dimostrato il brasiliano soprattutto nelle prime tre stagioni in bianconero. Allegri gli ha preferito in diversi match Luca Pellegrini ma è evidente come il 23enne non sia ancora pronto per fare il titolare nella Juventus. Non è da scartare la possibilità venga ceduto anche se molto dipenderà da Alex Sandro.

Difficile trovare una società interessata al brasiliano, anche perché ha ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. A parlare della situazione Alex Sandro alla Juventus è stato Franco Leonetti. Sul suo profilo Twitter il giornalista sportivo ha sottolineato come il brasiliano abbia un ingaggio elevato e che questo non agevola una sua eventuale cessione. Per questo verrà portato a scadenza contrattuale a giugno 2023. Il brasiliano fra l'altro è un nazionale ed un eventuale mancato impiego in questi mesi prima del mondiale in Qatar non lo agevolerebbe per un'eventuale titolarità nella rappresentativa allenata dal commissario tecnico Tite.

Il giornalista Leonetti ha parlato del futuro professionale di Alex Sandro

'Alex Sandro ha un ingaggio elevatissimo, giocatore non vendibile, verrà portato a scadenza a giugno 2023'. Queste le dichiarazioni su Twitter di Franco Leonetti in merito al futuro professionale di Alex Sandro. Il brasiliano è reduce da due stagioni deludenti e sembra aver perso il rendimento dimostrato soprattuto nei primi anni di Juventus.

La società bianconera difficilmente riuscirà a venderlo anche perché lo stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua partenza. Difficile trovare società pronte ad investire su cartellino e ingaggio del brasiliano. Per questo, come sottolineato dal giornalista sportivo, Alex Sandro potrebbe andare in scadenza di contratto nel 2023.

Da valutare però come la Juventus deciderà di rinforzare la fascia sinistra difensiva in questo Calciomercato estivo. Arriverà Cambiaso dal Genoa ma il giovane potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A per dargli la possibilità di giocare titolare. Potrebbe partire anche Pellegrini, si è parlato di un interesse del Fulham con la Juventus che potrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus in caso di cessione di de Ligt potrebbe acquistare due difensori. Si valuta il brasiliano Bremer, che piace anche all'Inter e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro giocatore seguito dalla società bianconera è il giocatore francese Benoit Badiashile del Monaco.