Questo mercoledì 6 luglio è una giornata ricca di impegni per il ds della Juventus Federico Cherubini. Infatti nel pomeriggio a Milano il dirigente juventino avrebbe visto Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. La Juventus e il manager del difensore avrebbero parlato proprio del futuro del centrale senegalese, che per il momento non avrebbe ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Napoli.

Ma la giornata di incontri per la Juventus non si sarebbe chiusa con il summit con Ramadani. Infatti, in serata, Federico Cherubini dovrebbe vedere anche gli agenti di Nicolò Zaniolo e di Alvaro Morata.

Insomma, la Juventus prova a dare un'accelerata importante al proprio mercato: il pressing per Koulibaly, Zaniolo e Morata può lasciar intendere che forse il club bianconero sta trovando una soluzione per la cessione di Matthijs De Ligt. Dall'eventuale partenza del difensore olandese la Juventus vorrebbe ricavare più di 100 milioni da investire sul mercato.

La Juventus cerca rinforzi: ci prova per Koulibaly

La Juventus, in queste ore, sembra aver dato una svolta importante al suo mercato. Infatti, i bianconeri nel pomeriggio avrebbero visto l'agente di Koulibaly per parlare del futuro del difensore. La Juve sarebbe disponibile a versare 30 milioni al Napoli, mentre al giocatore garantirebbe 6 milioni a stagione.

Adesso sarà il calciatore a decidere se accettare il trasferimento. Una scelta non semplice, vista la grande rivalità che c'è tra le due piazze.

Nel frattempo Federico Cherubini starebbe per avere altri due incontri. Il primo sarà con l'agente di Nicolò Zaniolo, mentre il secondo con il manager di Alvaro Morata.

La Juventus ci prova con Zaniolo e rivorrebbe Morata

Da diversi giorni la Juventus è sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Adesso, però, il club bianconero sembra intenzionato a fare sul serio visto che Cherubini dovrebbe vedere il suo agente. La Roma per cedere Zaniolo vorrebbe circa 50 milioni di euro. In tal senso la possibile cessione di De Ligt farebbe molto comodo ai piemintesi per avere maggiori margini di manovra.

Ma i bianconeri avrebbero anche l'obiettivo di riportare a Torino Alvaro Morata. Per questo motivo sarebbe previsto un summit anche con l'agente dello spagnolo. La Juventus non ha riscattato Morata per 35 milioni a giugno, ma la società di Agnelli non si vorrebbe arrendere e starebbe pensando a un nuovo accordo con l'Atletico Madrid.