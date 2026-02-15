"In Inter-Juve abbiamo assistito tutti a un furto sportivo" questa è la frase shock con cui Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di Sportitalia il derby d'Italia, finito fra le polemiche in favore dei nerazzurri per 3 a 2. Il giornalista ha proseguito: "Più di cosi non si può dire. Non voglio sottintendere il dolo in quanto fatto da La Penna ma lasciare in 10 una squadra vuol dire falsare una partita. E' un po' come vedere un match di pallanuoto dove una delle due formazioni ha un uomo in più, praticamente si assiste a una difesa contro l'attacco costante, senza che una possa rispondere all'altra.

Non c'é più agonismo e non c'é più una pari dignità sportiva".

L'indignazione di De Paola: 'Bastoni si dovrebbe vergognare per quello che ha fatto'

De Paola ha proseguito: "Tutto questo è stato causato purtroppo dal Var. Questo è l'affossamento della tecnologia, che non dico debba sparire, ma credo debba avere maggiore controllo. Io dico che il Var dovrebbe intervenire su tutto, addirittura sui calci d'angolo, figuriamoci in una situazione di questo genere. Cioè se non può intervenire quando c'é un errore palese, ma quando lo deve fare?"

Ancora il giornalista: "Quella di Bastoni è una simulazione palese e dalle immagini si vede chiaramente. Inoltre voglio sottolineare una cosa: l'esultanza del difensore e di Akanji quando Kalulu viene espulso è vergognosa.

Quella roba la manderei alle scuole calcio per farle vedere ai bambini e dirgli che cosi non si fa. Perché parliamo di un calciatore che rappresenta la nazionale italiana e certi comportamenti da elementi di questo valore sono inaccettabili. Io paradossalmente arrivo anche ad accettare la simulazione, ma quell'esultanza perché è stato espulso un avversario per una tua simulazione è una vergogna. Si dovrebbe vergognare Bastoni ma si dovrebbe vergognare anche tutta la squadra".

I tifosi commentano le parole di De Paola

Le parole di De Paola hanno scatenato la discussione sul web: "Io ero a Torino nella famosa partita di Iuliano/Ronaldo Fare le buche nel disco del calcio di rigore invece è sportivo?

Nel campionato di Serie A ogni domenica vediamo ed assistiamo a simulazioni Quali sarebbero le novità?" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Più vedo gente indignarsi e più godo. Vincere così, contro i ladri per antonomasia, é ancora più bello".