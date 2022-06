La Juventus inizierà la preparazione estiva ad inizio luglio. Ci sarà molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri che dovrà valutare anche i giovani che rientreranno dai vari prestiti come Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Due giocatori che potrebbero ritornare utili alla rosa bianconera nella stagione 2022-2023, ma non è da scartare che uno dei due possa partire in prestito. A proposito di centrocampo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di due giocatori. Il primo rinforzo è Paul Pogba, che dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026.

Le ultime notizie di mercato confermano anche l'interesse per Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023. Essendo in scadenza fra un anno potrebbe lasciare la società spagnola a prezzo vantaggioso. Si parla di un prezzo di mercato di circa 17-18 milioni di euro, anche se l'ingaggio da circa 11 milioni di euro a stagione non agevola un suo trasferimento nella società bianconera.

Possibile rinforzo per il centrocampo Kroos

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2023 a arriverebbe a prezzo vantaggioso. Sarebbe un rinforzo d'esperienza considerando che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero.

Il tedesco ha disputato una stagione importante nel Real Madrid contribuendo alla vittoria non solo del campionato e della Supercoppa spagnola ma anche della Champions League. A 32 anni sarebbe un acquisto che garantirebbe qualità per almeno tre stagioni e che potrebbe aiutare la crescita dei tanti giovani della rosa bianconera.

Il centrocampista tedesco ha un ingaggio da circa 11 milioni di euro a stagione, che attualmente la Juventus difficilmente potrebbe sostenere. Potrebbe però offrire uno stipendio simile a quello che dovrebbe andare a guadagnare Pogba, ovvero circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Ad agevolare il suo approdo la possibilità di usufruire della tassazione agevolata grazie al Decreto crescita.

Il possibile mercato della Juve

Si lavora a diverse trattative di mercato ma in questo momento la Juventus sta valutando soprattutto i rinforzi in difesa. Con il possibile addio di de Ligt, che potrebbe trasferirsi al Chelsea per 100 milioni di euro, gli investimenti in difesa potrebbero essere almeno due. Fra i nomi graditi spiccano sicuramente Benoit Badiashile, in scadenza di contratto con il Monaco a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro, e Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Napoli.