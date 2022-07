La Juventus, in queste ore, si è inserita con forza nella trattativa tra l'Inter e il Torino per Gleison Bremer. I bianconeri hanno ceduto Matthijs De Ligt al Bayern Monaco e adesso sono alla ricerca di un difensore centrale. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di rompere gli indugi e di farsi avanti con il Torino offrendo circa 40 milioni. In casa bianconera cresce la fiducia in vista del summit con i granata. L'appuntamento tra le parti è fissato per oggi 19 luglio intorno alle ore 14:30. La Juventus presenterà la sua offerta formale e poi la decisione finale spetterà al Torino.

L'Inter rilancia ma potrebbe non bastare

L'Inter, nella serata di ieri 18 luglio, si è incontrata con il Torino per parlare di Bremer. Il club nerazzurro ha leggermente modificato la sua offerta per il brasiliano. L'Inter vorrebbe Bremer in prestito con riscatto fissato a 30 milioni più bonus. I nerazzurri, eventualmente, inseriranno anche il cartellino del giovane Casadei e proprio su questo punto i dirigenti del club milanese hanno provato a rilanciare. Infatti, inizialmente, proponevano il loro giovane talento in prestito mentre adesso sarebbero disposti ad offrirlo a titolo definitivo valutando il cartellino del ragazzo 7,5 milioni. Adesso toccherà al Torino decidere se accettare la proposta dell'Inter o quella della Juventus che è superiore visto che i bianconeri sono pronti a girare ai granata 40 milioni.

Anche a Bremer la dirigenza juventina ha fatto una proposta superiore a livello di ingaggio. Il brasiliano, negli scorsi mesi, ha dato priorità all'Inter ma adesso non avrebbe problema a trasferirsi alla Juventus.

La Juventus vuole due difensori

La difesa della Juventus sta subendo un grosso restyling. Infatti, sono partiti Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt e adesso i bianconeri cercano dei sostituti.

Il primo nome individuato dalla Juventus è quello di Gleison Bremer. In caso di fumata bianca con il Torino, i bianconeri potrebbero decidere di andare alla caccia di un altro difensore e il profilo individuato potrebbe essere quello di Nikola Milenkovic. Ma per arrivare al centrale della Fiorentina, la Juventus vorrebbe provare a piazzare Daniele Rugani.

Anche se non sarà facile cedere il difensore toscano. Rugani, in questi anni alla Juventus, ha rappresentato un'alternativa ma senza dare troppe garanzie. Per questo motivo, la Juventus vorrebbe provare a cederlo per arrivare a Nikola Milenkovic. Adesso, però, la priorità è Gleison Bremer e queste saranno ore decisive per capire quale sarà il futuro del difensore brasiliano. La Juventus ha anche premura perché giovedì 21 luglio la squadra partirà per gli Stati Uniti e Massimiliano Allegri ha bisogno di un difensore centrale.