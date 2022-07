Dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco (manca solo l'annuncio ufficiale, ma il giocatore è già in Germania), la Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale di qualità.

Fra i nomi che circolano con maggiore insistenza vi è quello dello spagnolo Pau Torres del Villarreal, che ha disputato una stagione 2021-2022 importante aiutando gli spagnoli a raggiungere le semifinali di Champions League , eliminati dal Liverpool. La sua clausola rescissoria è di 60 milioni di euro, ma il Villarreal potrebbe lasciarlo partire anche per circa 50 milioni di euro: la Juventus non vorrebbe offrire più di 40-45 milioni di euro per il cartellino del giocatore e un ingaggio da circa 5 milioni euro netti a stagione al giocatore.

Pau Torres potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Pau Torres. Lo spagnolo piace molto perché ha dimostrato anche in Champions League con il Villarreal di essere cresciuto molto: non è un caso che sia ormai parte integrante della nazionale spagnola. Il classe 1997 ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma il Villarreal potrebbe accontentarsi anche di una somma di circa 10 milioni di euro in meno rispetto al prezzo della clausola rescissoria presente sul contratto dello spagnolo. La Juventus offrirebbe invece circa 40 milioni di euro più bonus e circa 5 milioni di euro netti a stagione al giocatore.

Pau Torres è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa nel ruolo di centrale di sinistra. Piacciono anche Benoit Badiashile del Monaco e Gabriel dell'Arsenal, soprattutto il brasiliano potrebbe arrivare grazie a un'offerta cash più delle contropartite tecniche gradite alla società inglese, a cui piacerebbero Adrien Rabiot e Arthur Melo (il brasiliano era parso vicino al trasferimento all'Arsenal nel mercato di gennaio).

Il resto del mercato della Juventus: idea Morata per l'attacco

La Spagna potrebbe 'regalare' non solo l'acquisto di Pau Torres ma anche quello di Alvaro Morata.

Il classe '92 sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid e lo vorrebbe Allegri, che lo considera ideale non solo come "vice-Vlahovic" ma anche attaccante di fascia: un ruolo dove si è disimpegnato bene nella seconda parte della scorsa stagione, dopo l'arrivo a Torino di Vlahovic a gennaio.