La Juventus dopo aver definito la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco (mancano i dettagli, ma l'affare sembra quasi fatto) è pronta ad acquistare altri rinforzi importanti dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria. La partenza di de Ligt potrebbe garantire circa 80 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata non solo per due difensori ma anche per un acquisto importante per il settore avanzato. Si parla molto di Nicolò Zaniolo ma Allegri vorrebbe anche un vice Vlahovic, considerando che soprattutto nella prima parte di stagione ci saranno molti match da disputare.

Si è parlato di un interesse per Marko Arnautovic del Bologna ma i 15 milioni di euro di valutazione stabiliti dalla società emiliana non agevolano un suo eventuale arrivo a Torino. Va verso la riconferma Moise Kean, anche se Allegri potrebbe utilizzarlo anche come punta di fascia. Per questo un altro rinforzo in attacco potrebbe arrivare. La Juventus starebbe lavorando al ritorno di Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe un giocatore gradito da Allegri, anche perché lo conosce molto bene avendoci lavorato sia nella prima esperienza professionale alla Juventus che la scorsa stagione. Morata può giocare punta centrale ma anche di fascia come dimostrato la seconda parte della scorsa stagione.

Massimiliano Allegri gradirebbe il ritorno di Alvaro Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata. Lo spagnolo è ritornato nella società spagnola dopo che i bianconeri hanno deciso di non riscattare il suo cartellino perché considerati troppi i 30 milioni di euro necessari per acquistarlo.

Le due società potrebbero tornare a ridiscutere per un prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro. Morata sarebbe un giocatore gradito ad Allegri, che può schierarlo come vice Vlahovic ma anche come supporto al titolare bianconero. La scorsa stagione il tecnico lo ha schierato anche sulla fascia nel 4-3-3.

Morata arriverebbe come alternativa ai titolari ma considerando i tanti match della Juventus soprattutto nella prima parte di stagione potrebbe raccogliere molto minutaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa considerando ormai quasi certa la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Si valutano due rinforzi per la difesa. Piacciono Bremer del Torino oltre a Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell'Arsenal. Da valutare anche l'arrivo di un centrocampista ma tutto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero partire Arthur Melo e Ramsey la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni.