La Juventus è al lavoro in questi giorni per rinforzare una rosa che non avrà dalla stagione 2022-2023 il difensore Matthijs de Ligt. il giocatore ha raggiunto l'intesa con il Bayern Monaco, è arrivata anche quella fra le due società. Una cessione che dovrebbe garantire circa 80 milioni di euro alla società bianconera. Somma che sarà utilizzata per rinforzare la difesa ma anche il settore avanzato. Potrebbero arrivare due difensori, anche considerando il fatto che Chiellini ha rescisso il contratto e si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc.

Oltre a loro si valuta anche come rinforzo il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo. Nonostante in questi giorni diversi giornali sportivi hanno parlato della possibilità del giocatore di rimanere nella società romana, il recente interessamento per Dybala potrebbe agevolare l'acquisto di Zaniolo da parte della Juventus. Rimane in questo momento la distanza fra offerta della Juventus e richieste della Roma. Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera sia pronta ad inserire una contropartita tecnica gradita, ovvero Arthur Melo. Il brasiliano piace a Mourinho ma l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione non agevola un suo eventuale trasferimento. Altra possibilità è l'acquisto in prestito oneroso con riscatto a giugno 2023 per un totale di 45 milioni di euro più bonus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace alla società bianconera e potrebbe trasferirsi a Torino anche perché la società romana starebbe definendo l'ingaggio di Paulo Dybala.

La Juventus potrebbe offrire il prestito di Arthur Melo più una somma da circa 30-40 milioni di euro per il giocatore. Potrebbe arrivare anche in prestito oneroso con riscatto a circa 45 milioni di euro. Di certo un rinforzo nel settore avanzato sarebbe ideale per la Juventus, che sta attendendo il recupero ottimale di Chiesa.

Il centrocampista classe 1997 potrebbe ritornare a settembre o ottobre ma inizialmente verrà gestito per evitare altri infortuni. Zaniolo avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il vice Vlahovic. Oltre A Zaniolo potrebbe arrivare anche Alvaro Morata. Sarebbe un ritorno per lo spagnolo, la società bianconera potrebbe acquistarlo negli ultimi giorni di mercato in prestito con riscatto in diverse stagioni.