La Juventus, in queste settimane, cercherà di puntellare la su rosa. I bianconeri hanno già messo a segno colpi importanti con Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. Ma la sensazione è che la Juventus possa fare acquisti in tutti i reparti, ovviamente, al netto di qualche uscita. Ad esempio a centrocampo ci sono tanti giocatori che non rientrano nei piani. In questi mesi, per la mediana della Juventus si è spesso parlato di Leandro Paredes. Ma stando a quanto ha affermato Luca Momblano, in una diretta Juventibus, l'argentino non sarebbe una priorità di Massimiliano Allegri: "Non è una priorità.

Paredes è un giocatore che la Juve tiene a galla ma Allegri dice che il centrocampista non è una priorità".

La Juventus non cercherebbe un centrocampista

La Juventus non avrebbe tra le sue priorità l'acquisto di un centrocampista. Infatti, Luca Momblano ha sottolineato che l'acquisto di un giocatore come Paredes non sarebbe prioritario. Dunque, la Juventus sembra concetrata maggiormente su altri profili. Inoltre, attualmente nella rosa bianconera ci sono diversi mediani. Alcuni di questi sarebbero in uscita tant'è che non sono partiti nemmeno per la tournée americana. Tra questi ci sarebbero Arthur e Aaron Ramsey. Quest'ultimo è rientrato dal prestito al Glasgow Rangers e adesso le parti starebbero lavorando ad una risoluzione di contratto.

Ramsey va in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2023. Ma l'obiettivo sarebbe quello di interrompere in anticipo il rapporto. La Juventus avrebbe offerto al giocatore 2 milioni di buona uscita. Ramsey, però, ne vorrebbe 4. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione ma di certo il gallese non rientra nei piani della Juventus e di Massimiliano Allegri.

Si cerca una soluzione per Arthur

La Juventus, in questi mesi, starebbe cercando una squadra che possa prendere Arthur. Il brasiliano non sarebbe nei piani della Juventus e Massimiliano Allegri non lo ha convocato per la tournée americana. Il motivo ufficiale sarebbe perché il brasiliano ha un problema alla caviglia, ma negli ultimi giorni si è allenato regolamente alla Continassa.

Nonostante questo Arthur non è partito per gli Stati Uniti. Il brasiliano questo inverno piaceva all'Arsenal ma adesso i Gunners sarebbero distanti dall'acquisto dell'ex Barcellona. La Juventus ha provato anche ad inserirlo nella trattativa con la Roma per Nicolò Zaniolo. Ma i giallorossi non sarebbero interessati al brasiliano. Inoltre, la Roma non vorrebbe contropartite tecniche e per Nicolò Zaniolo vorrebbe solo cash. I giallorossi per il calciatore classe 99 vorrebbero almeno 50 milioni.