La Juventus dopo Paul Pogba e Angel Di Maria potrebbe definire altri acquisti importanti durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare almeno due difensori centrali se fosse confermata la cessione di de Ligt, un terzino sinistro, un centrocampista e tre rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo oltre a Di Maria si valutano altri giocatori di fascia. Piace Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno 2023. Negli ultimi giorni però la Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma che può giocare mezzala ma anche punta di fascia nel 4-2-3-1.

Il giocatore sarebbe pronto a lasciare la società romana ma secondo le ultime notizie di mercato non saranno accettate eventuali contropartite tecniche. Si è parlato di Arthur Melo, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli come giocatori da inserire nella trattativa di mercato per l'acquisto di Zaniolo. In questo momento però la Roma vuole solo soldi, circa 60 milioni di euro. Potrebbe però accettare l'eventualità di una cessione in prestito oneroso con riscatto in diverse stagioni.

Una modalità di pagamento che potrebbe essere gradita anche alla Juventus, che in questo modo ha già acquistato nelle scorse stagioni Manuel Locatelli e Federico Chiesa.

Il giocatore Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto in diverse stagioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe acquistare Niccolò Zaniolo. In scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024, attualmente non si parla di possibile prolungamento di contratto per il giocatore.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, fra un anno potrebbe diminuire di molto. Per questo la sua cessione è una possibilità concreta. La Roma però non vorrebbe contropartite tecniche ma potrebbe accettare una pagamento in diverse stagioni. Si parla di un possibile trasferimento di Zaniolo alla Juventus in prestito con riscatto in diverse stagioni.

In questo modo la società bianconera non andrebbe ad appesantire il bilancio societario. La Juventus però potrebbe agevolare questo investimento anche grazie alle cessioni. A tal riguardo oltre ai vari Alex Sandro, Arthur Melo, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean potrebbe partire anche Matthijs de Ligt.

La Juventus potrebbe acquistare Koulibaly e Milenkovic

Il difensore Matthijs de Ligt avrebbe deciso di non accettare l'offerta di prolungamento di contratto della società bianconera con un ingaggio minore rispetto ai 12 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Per questo la sua partenza è una possibilità concreta. Una cessione che potrebbe garantire circa 100 milioni di euro e che potrebbero essere utilizzati anche per l'acquisto di due difensori centrali.

A tal riguardo oltre a Kalidou Koulibaly del Napoli piace anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 con le rispettive società. Potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso.