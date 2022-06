La Juventus è una delle società più attive sul mercato nelle ultime settimane. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera fra acquisti e cessioni. Gran parte del Calciomercato estivo dipenderà anche dalle partenze, considerando che diversi giocatori non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero oltre al fatto che appesantiscono in maniera evidente il bilancio societario. Fra questi spiccano Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Di questi difficile la cessione del terzino brasiliano, che non ha molto mercato anche perché guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

A centrocampo i rinforzi potrebbero essere due, Pogba ed un altro fra Leandro Paredes e Fabian Ruiz. Per quanto riguarda il settore avanzato, con le partenze di Dybala e Morata e quella possibile di Kean, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di quatto giocatori. Si starebbe definendo l'ingaggio di Di Maria, sarebbe vicino l'acquisto di Filip Kostic e quello di un vice Vlahovic. A questi potrebbe aggiungersi anche Niccolò Zaniolo, che nel 4-3-3 di Allegri potrebbe giocare come punta di fascia ma eventualmente anche come mezzala. La Roma sarebbe pronto a cederlo per circa 60 milioni di euro, magari concedendo una modalità di pagamento vantaggioso fra prestito e riscatto in diverse stagioni.

Secondo le ultime notizie di mercato la società romana non avrebbe accettato le contropartite tecniche offerte dalla Juventus perché vorrebbe monetizzare dal cartellino del giocatore.

Il giocatore Zaniolo sarebbe valutato circa 60 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe Niccolò Zaniolo. La Roma lo valuterebbe circa 60 milioni di euro senza inserimento di contropartite tecniche.

Nonostante piacciano giocatori come Arthur Melo e McKennie la società romana preferirebbe monetizzare dal cartellino di Zaniolo, magari concedendo anche una modalità di pagamento agevolato fra prestito e riscatto. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo la Roma sarebbe pronto a venderlo in questo calciomercato estivo per cercare di monetizzare il più possibile dal suo cartellino.

Nel 2023 sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale e di conseguenza avrà un prezzo di mercato minore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa nel caso in cui dovesse partire anche de Ligt. A tal riguardo si parla dell'interesse del Chelsea, che potrebbe offrire come contropartita tecnica Timo Werner. Come sostituto del difensore si valutano diversi giocatori, fra questi Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023, e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.