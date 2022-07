La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante l'estate. Gran parte delle trattative di mercato dipenderanno anche delle cessioni, considerando che da diverse partenze potrebbero arrivare somme notevoli da poter utilizzare per gli acquisti. Si è parlato molto delle possibili cessioni di Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean, che si andrebbero ad aggiungere a quelle di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Altro nome vicino alla cessione è quello di de Ligt, questo comporterebbe l'acquisto di almeno due rinforzi in difesa.

A tal riguardo ha parlato anche Paolo Bargiggia. Il giornalista ha sottolineato come la Juventus difficilmente potrà arrivare a Koulibaly. Il difensore ha dichiarato che non vorrebbe andare in un nessuna altra società italiana dopo il Napoli e attualmente la situazione sarebbe questa. Per quanto riguarda invece la possibile conferma del giocatore nella società campana ha aggiunto che un'eventuale offerta di prolungamento contrattuale al giocatore potrebbe arrivare a fine mercato. Si è parlato anche del settore avanzato della Juventus, secondo Bargiggia la società bianconera valuta come vice Vlahovic uno fra Simeone e Arnautovic ma vorrebbe provare a convincere l'Atletico Madrid per Morata offrendo una somma minore rispetto ai 25-30 milioni di euro che vorrebbe la società spagnola.

La Juventus potrebbe provare ad acquistare a titolo definitivo Morata

''La Juve stava trattando Arnautovic e Simone, ma sta attendendo l'Atletico per tentare di convincere gli spagnoli ad abbassare la richiesta del cartellino di Morata''. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento ad un possibile ritorno dello spagnolo a Torino.

Il 30 giugno la Juventus ha ufficialmente salutato Morata dedicando un post allo spagnolo ma anche a Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, che andranno in scadenza di contratto. Lo spagnolo ha ringraziato la società bianconera sottolineando che sarà sempre un tifoso bianconero. Per quanto riguarda Pogba invece, secondo il giornalista sportivo, manca solo l'annuncio, lo stesso vale per Angel Di Maria, che avrebbe accettato l'offerta della società bianconera.

Paulo Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter o al Milan

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha voluto parlare anche del futuro professionale di Paulo Dybala aggiungendo: ''L'argentino non ha mercato. Se l'Inter non dovesse cedere un giocatore nel settore avanzato, l'arrivo di Paulo rischia di saltare''. Se l'argentino non dovesse trasferirsi all'Inter potrebbe anche valutare un'esperienza professionale al Milan. Le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero come l'argentino potrebbe accettare un ingaggio minore rispetto ai 7,5 milioni di euro a stagione che guadagnava nella società bianconera.