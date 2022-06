I procuratori di Luis Suarez avrebbero offerto di nuovo l'attaccante ai bianconeri, dopo essere stato vicino al team nel 2020, l'affare appare comunque complicato per diverse ragioni.

Offerto Suarez alla Juventus

Due anni dopo ritorna il nome di Luis Suarez per il mercato della Juventus, anche se con uno scenario completamente diverso rispetto al 2020. Dopo aver terminato la sua avventura all'Atletico Madrid, l'uruguaiano sembrerebbe essersi convinto a continuare la sua carriera in Europa, e rimandare l'approdo nella Major League Soccer di una stagione, insieme al suo amico Lionel Messi.

I suoi intermediari si sono quindi messi al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centravanti, offrendolo tra le altre anche alla Juventus. Al momento la risposta dei bianconeri è stata abbastanza fredda, per il momento la dirigenza bianconera sembrerebbe preferire altri profili, ma la sensazione è che il 35enne possa diventare una pista percorribile per la Juventus se le prime scelte non dovessero arrivare. Secondo indiscrezioni dei media italiani la richiesta di Suarez corrisponderebbe a circa 5 milioni a stagione, una cifra probabilmente troppo esosa per le casse bianconere. Le altre squadre interessate all'attaccante classe 1987 sono Fiorentina e Lazio in Serie A, all'estero l'Aston Villa e il River Plate, unica squadra che potrebbe garantirgli un posto da titolare in vista dei Mondiali in Qatar.

Juventus, le trattative in attacco

Il preferito della Juventus per il ruolo da vice-Vlahovic sembrerebbe essere Marko Arnautovic del Bologna. L'austriaco sembrerebbe essere un profilo gradito da Mister Massimiliano Allegri. Tuttavia sarà difficile convincere il Bologna a cedere il suo attaccante. Per farlo, la Juventus potrebbe decidere di inserire il cartellino di Gianluca Frabotta come contropartita tecnica.

Il punto della situazione su Di Maria

La Juventus, pur di non perdere Di Maria, sarebbe disposta a rinunciare ad un anno di contratto, arrivando a raggiungere i 6,5/7 milioni netti a stagione, che corrispondono alle richieste dell'entourage del giocatore. L'argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, è tentato dalla nuova offerta della Juventus, il Barcellona però rimarrebbe in vantaggio per il Fideo, tuttavia i "blaugrana" sono alle prese con l'attuale crisi economica e la Juventus spera di essere ancora in tempo per far cambiare idea all'ex Psg.

L'argentino in questi giorni si trova in vacanza nella sua città, Rosario, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta sul suo futuro. L'ottimismo in casa bianconera è tornato moderatamente a crescere.