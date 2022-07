La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera è al lavoro non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non utili al progetto sportivo bianconero, per motivi tecnici ed economici. Su tutti Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, se dovessero partire entrambi la Juventus potrebbe acquistare almeno un centrocampista. A tal riguardo Allegri avrebbe chiesto un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, che un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società francese. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un altro possibile rinforzo per il centrocampo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e c'è il rischio che fra un anno la sua valutazione di mercato possa diminuire in maniera evidente considerando la scadenza del contratto. Ad alimentare la partenza è stato qualche mese fa il suo agente sportivo Kezman, sottolineando come fosse pronto per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Attualmente però sembra difficile che la Juventus possa acquistarlo.

A conferma di queste le quote delle agenzie di scommesse che pagano 12 volte la posta in palio l'eventuale arrivo a Torino di Sergej Milinkovic Savic.

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento di Sergej Milinkovic Savic dalla Lazio alla Juventus a 12. C'è stato un incremento delle quote rispetto a qualche settimana fa, soprattutto dopo che la società bianconera ha deciso di ingaggiare a parametro zero Angel Di Maria e Paul Pogba.

Il centrocampista potrebbe rimanere nella società laziale o eventualmente considerare offerte da società europee. A tal riguardo ci sarebbe il Manchester United interessato al giocatore, considerando che la società inglese non è riuscita a definire l'arrivo di Frenkie de Jong. L'olandese vorrebbe valutare un trasferimento solamente in una società che gioca la Champions League, il Manchester United invece disputerà l'Europa League nella stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato, come già sottolineato. Abbiamo parlato dell'interesse per Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato circa 20 milioni di euro dalla società francese. Potrebbero arrivare anche Niccolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Possibile prestito per lo spagnolo con riscatto in diverse stagioni.