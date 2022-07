L'Inter è stata finora una delle protagoniste di queste prime battute di Calciomercato. I nerazzurri hanno già ufficializzato cinque colpi e sono sempre in pole position per il difensore del Torino Gleison Bremer. Per chiudere, però, ora bisogna sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e fare cassa con le cessioni. Non a caso Zhang nelle scorse settimane ha ripetuto più volte a tutti i capi-area nerazzurri l'obiettivo per la prossima stagione: tagliare il costo degli stipendi della rosa di un 10-15%, oltre a dover chiudere ancora una volta il Calciomercato in marcato attivo.

In attacco il nome caldo è sempre quello di Paulo Dybala, profilo che i nerazzurri seguono ormai da diversi mesi, ma per il suo arrivo serve almeno un'uscita nel reparto avanzato: Edin Dzeko e Alexis Sanchez i due indirizzati.

Dzeko avrebbe rifiutato la Juve

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è arrivato solo un anno fa dalla Roma per meno di 1 milione di euro e ha dato un contributo importante, mettendo a segno sedici reti in stagione ma adesso, con il ritorno di Romelu Lukaku, le cose sono cambiate, con gli spazi che rischiano di restringersi. Il classe 1986 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra importante per un giocatore che durante il prossimo campionato compirà 37 anni.

Secondo alcune indiscrezioni Dzeko nelle scorse ore avrebbe respinto una offerta della Juventus che è alla ricerca di un vice Vlahovic.

A riportare la notizia è il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: 'Dzeko? 48 ore fa c’è stata un’offerta ufficiale della Juve che lui ha rifiutato. Piace anche Arnautovic, la Juve cerca un vice Vlahovic.

Dzeko già in passato è stato vicino alla Juve, l’Inter ha detto di parlarne col ragazzo e lui ha detto di no.'

Non è escluso che Cherubini ci proverà ancora per cercare di convincere il centravanti nerazzurro a dire sì. Dzeko, eventualmente, ricoprirebbe il ruolo di vice Vlahovic e completerebbe il reparto offensivo con forza fisica, qualità ed esperienza internazionale, caratteristiche ideali per la nuova Juve di Allegri.

Tuttavia la volontà di Edin Dzeko sembrerebbe essere quella di restare a Milano e giocarsi le proprie chance con Inzaghi nonostante l'arrivo di Romelu Lukaku.

Dybala aspetta l'Inter

Sembra mancare sempre meno per l'approdo di Paulo Dybala all'Inter. Il suo procuratore Jorge Antun e i vertici della dirigenza nerazzurra avrebbero infatti trovato l'intesa definitiva. In sintesi sarebbero state accolte le richieste dell'Inter, che al massimo può spingersi fino a 5 milioni di euro per l'ingaggio, in aggiunta a un ulteriore milione di euro al raggiungimento di determinate presenze durante la prossima stagione. Per arrivare al bonus, l'argentino dovrebbe giocare almeno il 50% delle partite stagionali.

Queste condizioni sarebbero state accolte dall'argentino e dal suo staff, con Dybala che ormai due settimane è senza squadra.

L'arrivo del classe 1993 a Milano può essere sbloccato soprattutto dalla partenza di Alexis Sanchez. Il club nerazzurro si sta trovando in una situazione molto scomoda per quanto riguarda l'attaccante cileno che continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte: Galatasaray, Siviglia, Villarreal, Colo Colo e River Plate. Si è arrivati al "muro contro muro" e l’unica soluzione ora rimane quella di pagare al cileno una buonuscita. I nerazzurri sarebbero disposti ad alzare la percentuale di buonuscita fino al 60-65% dell'ingaggio (oltre 4 milioni di euro). La risposta dell'ex Barcellona è attesa nelle prossime 48 ore. Appena si sbloccherà la situazione del Nino maravilla l’Inter potrà chiudere velocemente per la Joya.