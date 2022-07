Sono tante le notizie di Calciomercato riguardanti i vari club di Serie A.

Tra le società più attive di questo inizio di calciomercato, c'è certamente il Monza di Adriano Galliani che dopo Sensi, piazza un altro colpo a centrocampo, assicurandosi le prestazioni di Matteo Pessina che arriva dall'Atalanta. La formula dell'affare è un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. Il club brianzolo sta continuando a trattare anche altri profili per puntellare la rosa a disposizione di Stroppa: tra questi c'è anche Antonio Candreva, che potrebbe lasciare la Samp.

Milan, la possibile offerta per Ziyech

Anche il Milan campione d'Italia è molto attivo sul fronte mercato. I rossoneri vorrebbero puntellare la trequarti a disposizione del tecnico Stefano Pioli, con un acquisto di grande qualità e caratura internazionale. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Hakim Ziyech, pronto a lasciare il Chelsea per giocare con maggiore continuità. I rossoneri vorrebbero il calciatore in prestito per poi riscattarlo a titolo definitivo nella prossima stagione.

Il Diavolo lavora anche per puntellare la retroguardia: sfumato Botman, tra i nomi in lizza ci sarebbe quello di Francesco Acerbi della Lazio, che potrebbe lasciare la Capitale.

Lazio: vicino Romagnoli, possibile offerta del Bayern per Osimhen

Anche la Lazio comincia a muoversi sul fronte mercato. I biancocelesti starebbero infatti per piazzare un doppio colpo in difesa: infatti, oltre alla trattativa per Casale del Verona, la società di Lotito starebbe per chiudere la trattativa per Alessio Romagnoli, obiettivo numero per la retroguardia di Sarri.

Nonostante il forte interesse del Fulham, il difensore italiano avrebbe scelto il club capitolino come sua prossima destinazione.

Discorso diverso in casa Napoli, che deve far fronte alle offerte che potrebbero arrivare per i top player presenti nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi, c'è certamente Victor Osimhen, che dopo esser stato corteggiato da diversi club di Premier League come Newcastle e Arsenal, sarebbe nel mirino del Bayern Monaco come possibile erede di Lewandowski.

I bavaresi potrebbero mettere sul piatto 100 milioni di euro per far vacillare la resistenza del patron Aurelio De Laurentiis.

Inter, arriva Bellanova

Infine l'Inter ha effettuato un altro acquisto, ovvero quello di Raoul Bellanova, che arriva dal Cagliari per una cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro. La compagine interista proverà adesso a stringere i tempi per altri due acquisti importanti ovvero Gleison Bremer dal Torino e Paulo Dybala a parametro zero.