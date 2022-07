Prima amichevole prestigiosa della preparazione estiva per gli uomini di mister Pioli, che scenderanno in campo contro il Marsiglia alle 18 di domenica 31 luglio. Per il Milan ancora una partita di preparazione lontano dalle mura amiche, con l’occasione di testare le condizioni dei giocatori. La partita sarà visibile in esclusiva sul canale tv Sportitalia.

Nell’ultima amichevole, intanto, i giocatori rossoneri si sono imposti per 5 a 0 nello scontro in Austria contro il Wolfsberger, con Adli e Leao tra i migliori in campo, entrambi a segno nell’amichevole di ieri.

Primo test impegnativo per il Diavolo

Alle 18 dell’ultima, caldissima, domenica di luglio, gli uomini di Pioli affronteranno il Marsiglia del neo tecnico Igor Tudor, che è approdato in Francia dopo l’esperienza con il Verona della passata stagione. Con ogni probabilità, il tecnico rossonero confermerà in blocco la formazione impegnata ieri in Austria, con Kjaer che dovrebbe prendere il posto di Tomori al centro della difesa rossonera, in coppia con il sempre presente Kalulu. Sulle fasce verranno schierati Calabria ed Hernandez, con Florenzi e Ballo-Touré pronti a subentrare a partita in corso. Come avvenuto nella partita di ieri, Pioli cambierà molti uomini nel corso della partita, con una staffetta importante che consentirà al tecnico di testare le condizioni di tutti gli uomini attualmente a disposizione.

Verrà schierato ancora dal primo minuto l’uomo simbolo di questa squadra, che ha dimostrato di essere già in forma e pronto per l’inizio del campionato di Serie A: Leao, infatti, sembra volersi caricare la squadra sulle spalle e spingerla alla conquista di uno o più trofei nella prossima stagione. Probabile formazone Milan: Maignan-Calabria-Kjaer-Tomori-Theo Hernandez-Bennacer-Krunic-Leao-Adli-Messias-Rebic.

Successo per 5 a 0 nella sfida contro il Wolfsberger

Nella giornata di ieri, gli uomini di Pioli sono usciti vittoriosi nella sfida contro il club austriaco, rifilando ben 5 reti alla squadra avversaria ed esprimendo un gioco di livello alto. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2 a 0, con i gol di Rebic e Leao, quest’ultimo considerato il migliore in campo della partita per le numerose occasioni create ed i numeri messi in mostra.

Nel secondo tempo, il Milan ha continuato a dominare la partita ed ha chiuso la pratica mettendo a segno altre tre reti, con Messias, Adli e Gabbia. Il tecnico rossonero è uscito soddisfatto dal test contro il club austriaco, con un risultato che ha fatto dimenticare del tutto o quasi il brutto scivolone avuto in Ungheria contro lo Zalaegerszegi. Già da oggi, intanto, Pioli e la squadra sono al lavoro per preparare la prossima amichevole contro il Marsiglia, con la testa già all’inizio del campionato, che è ormai alle porte.