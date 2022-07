Inter e Juventus sono sempre attive sul mercato. I nerazzurri starebbero cercando un difensore dopo l'addio di Andrea Ranocchia: difficile arrivare a Merih Demiral dell'Atalanta che i bergamaschi vorrebbero trattenere dopo il caso-Palomino.

Inoltre, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Dumfries, i dirigenti della società milanese potrebbero rimpiazzarlo con Udogie dell'Udinese. Il Marsiglia intanto si starebbe avvicinando ad Alexis Sanchez.

La Juventus, dopo l'infortunio di Pogba, potrebbe mettersi alla ricerca di un altro centrocampista.

Inoltre il tecnico Massimiliano Allegri starebbe continuando a chiedere una punta che andrebbe a fungere da vice-Vlahovic.

Atalanta: interesse per Pinamonti, ma Demiral sarebbe incedibile

L'Atalanta sarebbe sempre interessata ad Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro dall'Inter. Qualche settimana fa si era parlato di un probabile scambio con Demiral. Tuttavia, dopo la positività di Palomino ad uno steroide anabolizzante e la sospensione in via cautelare in attesa di ulteriori chiarimenti, il club bergamasco avrebbe deciso di ritirare dal mercato Demiral.

Inter: piace Udogie, il Marsiglia segue Sanchez

La cessione "pesante" dell'Inter in questo mercato estivo potrebbe essere quella di Denzel Dumfries.

Il Chelsea si sarebbe mosso per l'esterno olandese, ma i nerazzurri avrebbero fatto sapere che aprirebbero una trattativa solo se arrivasse un'offerta vicina ai 50 milioni di euro.

In caso di partenza di Dumfries, l'Inter potrebbe contattare l'Udinese per Udogie. L'esterno sinistro avrebbe una valutazione di 30 milioni. Marotta e Ausilio potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto o provare a mettere sul tavolo un'offerta da 20 milioni.

Per quanto riguarda Alexis Sanchez, sembra che il Marsiglia di Igor Tudor abbia dimostrato un interesse concreto. L'attaccante cileno, però, prima dovrebbe accordarsi con i dirigenti dell'Inter per la buonuscita che gli consentirebbe di rescindere in anticipo il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

Juventus a caccia di un centrocampista e un attaccante

La Juventus potrebbe aver bisogno di un altro centrocampista dopo l'infortunio al menisco occorso a Paul Pogba. Nel mirino ci sarebbe Dani Ceballos del Real Madrid che non è centrale nel progetto tecnico di Ancelotti e che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Si starebbe tornando a parlare di Pjanic, ma sembra che l'allenatore del Barcellona, Xavi, sia un suo grande estimatore e che voglia tenerlo con sé in Catalogna.

Sempre col Barcellona, i bianconeri, potrebbero provare ad imbastire una trattativa per Depay. Il nazionale olandese, dopo l'arrivo in blaugrana di Lewandowski, rischia di avere poco spazio nella formazione titolare. Sarebbe un profilo gradito ad Allegri perché potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic ma anche di esterno offensivo di sinistra nel tridente d'attacco.