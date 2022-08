La Juventus è attesa da un fine agosto molto interessante per quanto riguarda il mercato. Si lavora molto per le cessioni, anche se le ultime notizie di mercato che arrivano da Torino confermano come Rabiot non abbia trovato l'intesa economica con il Manchester United. C'è il rischio che la trattativa di mercato non possa concretizzarsi condizionando eventualmente anche l'arrivo di Leandro Paredes, per il quale sarebbe già stata trovata l'intesa con il Paris Saint Germain sulla base di un prestito oneroso con riscatto per un totale di 20 milioni di euro.

Si lavora anche per il settore avanzato, con Depay che sta definendo la rescissione contrattuale con il Barcellona. Subito dopo potrebbe sottoscrivere un contratto di due stagioni con la Juventus. Rimanendo in tema cessioni però la società bianconera starebbe valutando la possibilità di lasciar partire Moise Kean. Sarà prima necessario riscattarlo dall'Everton, considerando che la società bianconera ha l'obbligo di riscatto a circa 28 milioni di euro. 7 milioni di euro del prestito sono già stati pagati, a questi bisogna aggiungere altri 3 milioni di euro di bonus. La società bianconera lo riscatterebbe in anticipo per offrirlo all'Atalanta in uno scambio di mercato che potrebbe agevolare il trasferimento di Muriel e Djimsiti nella società bianconera.

Kean potrebbe trasferirsi all'Atalanta in cambio di Djimsiti e Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Moise Kean all'Atalanta per l'acquisto di Muriel e Djimsiti. La società bianconera riscatterebbe in anticipo dall'Everton la punta per 28 milioni di euro e la offrirebbe alla società bergamasca per la punta e il difensore, valutati un totale di 30 milioni di euro.

Il colombiano è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro, il difensore invece circa 16 milioni di euro. Intanto Kean potrebbe giocare il suo primo match stagionale contro la Sampdoria dopo aver scontato la squalifica nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe acquistare almeno un giocatore per il settore avanzato in questo Calciomercato estivo. Si è parlato di di Memphis Depay, che avrebbe raggiunto l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Se dovesse partire Kean potrebbe arrivare un'altra punta. Piace Anthony Martial, che potrebbe lasciare il Manchester United in prestito.