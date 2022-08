Dopo aver aumentato la pericolosità offensiva con l'arrivo di Arek Milik, la Juventus lavora per puntellare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri ed in particolare le corsie esterne. Infatti, dopo l'addio di Luca Pellegrini la dirigenza juventina sta lavorando per regalare un nuovo esterno al tecnico bianconero.

Juve, possibile offerta per Renan Lodi

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Renan Lodi, esterno brasiliano in forza all'Atletico Madrid che già nella scorsa sessione di Calciomercato era stato accostato alla Vecchia Signora.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Colchoneros avrebbero aperto per il prestito con obbligo riscatto per il terzino verdeoro che si giocherebbe il posto con il connazionale Alex Sandro. La Juventus ci starebbe pensando: i bianconeri non solo devono accontentare il club spagnolo che chiede 25 milioni di euro per l'obbligo di riscatto ma devono fare i conti con l'interesse di altri top club come il Manchester City di Pep Guardiola, interessato al calciatore.

Come possibile alternativa al terzino dell'Atletico, ci sarebbe Sergi Reguillon del Tottenham che potrebbe esser ceduto in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro. I bianconeri guardano con grande interesse anche in casa Liverpool con il profilo di Tsmikas, esterno greco dei Reds che resterebbe una valida opzione.

Più sullo sfondo, come possibile sogno degli ultimi giorni di mercato Jord Alba che potrebbe lasciare il Barcellona visto un ruolo da non protagonista nello scacchiere tattico di Xavi.

Juve, possibile cessione per Frabotta

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessione per cedere tutti quei calciatori che ormai sono fuori dal progetto di Allegri.

Tra questi c'è sicuramente Gianluca Frabotta che dopo l'esperienza non esaltante al Verona e la piccola parentesi al Lecce dovrebbe salutare Torino. Stando alle ultime notizie di mercato, l'esterno bianconero sarebbe conteso tra Genoa e Brescia, due squadre di Serie B con grandi ambizioni di ritornare nella massima serie italiana.

Toccherà al calciatore decidere in quale squadra approdare per giocare con maggiore continuità.

Altro calciatore pronto a lasciare i colori bianconeri è Marko Pjaca che dopo il mancato approdo alla Sampdoria, è pronto a ritornare in patria con la Dinamo Zagabria che sarebbe pronto a prendere l'esterno in prestito secco. Infine, la Vecchia Signora è pronta a piazzare anche Arthur ormai fuori dal giro che conta. Per il centrocampista brasiliano si sarebbero fatti avanti Arsenal e Valencia.