Non c'è solo Milan Skriniar tra i pezzi pregiati del Calciomercato dell'Inter. Anche Stefan De Vrij sarebbe nel mirino di diversi club europei. Il difensore olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri e potrebbe partire in questi ultimi giorni di mercato.

Inter, possibile offerta del Psg per De Vrij

Secondo le ultime notizie di mercato, il Paris Saint Germain sarebbe piombato sul centrale olandese e vorrebbe acquistarlo per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Galtier. Il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva di 10 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere il proprio difensore centrale.

Molto dipenderà dalla volontà del club nerazzurro, ma soprattutto dalla possibilità di un rinnovo contrattuale che fino a questo momento stenta ad arrivare.

In caso di possibile cessione, l'Inter potrebbe effettuare un doppio colpo per la retroguardia: fare un tentativo per Manuel Akanji che avrebbe già evidenziato di voler lasciare il Borussia Dortmund e completare la trattativa con la Lazio per Francesco Acerbi. Per il centrale svizzero il club tedesco chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro che l'Inter potrebbe reinvestire con la cessione di De Vrij, mentre per Acerbi l'affare si dovrebbe concludere nelle prossime ore sulla base di un prestito con un possibile diritto di riscatto a cifre basse tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Sullo sfondo resta viva la candidatura di Chalobah del Chelsea che sarebbe nel mirino anche del Milan. I Blues chiedono tre milioni di euro per il prestito del centrale inglese.

Inzaghi aspetta rinforzi per recitare un ruolo da assoluto protagonista in questa stagione.

Inter, possibile acquisto di Onana in sinergia con lo Spezia

Intanto, l'Inter pensa anche al futuro e sta già pianificando gli acquisti per la prossima sessione di calciomercato.

Si legge così il forte interesse per Jean Onana, centrocampista camerunese che in questa stagione ha dimostrato doti importanti con la maglia del Bordeaux.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, i nerazzurri vorrebbero acquistare il classe 2000 valutato attorno ai 10-12 milioni di euro per poi cederlo in prestito allo Spezia. Il club ligure dopo l'addio di Giulio Maggiore è infatti a caccia di un centrocampista che possa aumentare il tasso tecnico della mediana a disposizione di Gotti.

I nerazzurri devono però fare i conti con l'interesse di altri club importanti come il Milan, che vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del giovane centrocampista come erede di Frank Kessie. Le prossime ore potrebbero essere decisive per questo derby di mercato.