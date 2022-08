Dopo l'acquisto di Milik in attacco, la Juventus lavora sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Due sono i tasselli per rendere l'organico ancora più competitivo: un centrocampista e un terzino sinistro.

Juve, idea Spinazzola per la fascia

Vista la partenza di Luca Pellegrini in direzione Eintracht Francoforte, la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per regalare ad Allegri un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con Alex Sandro. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Leonardo Spinazzola che dopo il grave infortunio all'Europeo, è ritornato in campo con la maglia della Roma.

Stando ad alcune indiscrezioni di mercato potrebbe avvenire uno scambio con Weston McKennie. Pare difficile che il club giallorosso possa privarsi di un elemento importante della rosa di Mourinho a pochi giorni dalla fine del Calciomercato.

Oltre Spinazzola, la Vecchia Signora valuta delle idee low-cost come Juan Bernat del Paris Saint Germain e Sergi Reguillon del Tottenham. I due esterni spagnoli sono ormai fuori dal progetto tecnico dei rispettivi club e potrebbero partire in prestito con un diritto di riscatto. Pare sfumare invece la pista che porta a Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che sarebbe a un passo dal vestire la maglia del Nottingham Forrest.

Juve, vicinissimo Paredes. Zakaria vero la permanenza

L'altro tassello per completare la rosa è l'arrivo di un centrocampista di grande qualità. Il nome più caldo è sempre quello di Leandro Paredes, che sarebbe vicinissimo a vestire la maglia della Juventus.

Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri avrebbero trovato la quadra con il Paris Saint Germain.

La trattativa si sarebbe sbloccato sulla base di un prestito con un obbligo di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto ai 25-30 milioni richiesti dal club parigino nelle prime settimane di calciomercato.

Con l'arrivo di Paredes, la dirigenza bianconera potrebbe cedere alcuni centrocampisti come Arthur che resta nel mirino di Valencia ed Arsenal, e Nicolò Rovella che potrebbe passare in prestito al Monza di Adriano Galliani.

Sarebbe invece pronto a restare Denis Zakaria che, nonostante l'interesse di alcune squadre importanti come Monaco e Roma, dovrebbe continuare la sua avventura in bianconero. Discorso simile per Adrien Rabiot che, in attesa del ritorno di Pogba, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel centrocampo della Vecchia Signora.