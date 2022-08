La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto impegnativo. C'è molto lavoro non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni. Si valutano soprattutto partenze a centrocampo, il settore che ha più abbondanza di giocatori. A tal riguardo diventa importante alleggerirlo anche per agevolare l'arrivo di Leandro Paredes, che sembra essere il rinforzo preferito per il centrocampo. Allegri vorrebbe l'argentino perché garantirebbe un miglioramento nell'impostazione di gioco, si parla già di un'offerta per un prestito con riscatto a circa 17 milioni di euro.

Il giocatore avrebbe già l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Sarà uno dei giocatori che più guadagnerà nella rosa bianconera nel caso in cui fosse confermato il suo arrivo. Per un giocatore che potrebbe arrivare almeno tre potrebbero lasciare Torino. Ci riferiamo a Marco Pjaca, Nicolò Rovella e Arthur Melo. La punta croata sarebbe vicina alla Dinamo Zagabria dopo che la società croata è riuscita a qualificarsi per i gironi di Champions League. Possibile prestito per il giocatore ex Genoa, si parla di un interesse del Monza. Per quanto riguarda invece il brasiliano, la Juventus starebbe valutando una sua cessione in prestito con riscatto.

Tutti e tre i giocatori, anche in caso di conferma alla Juventus, difficilmente saranno inseriti nella lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League.

La lista sarà presentata entro giovedì 2 settembre ma non è da scartare la possibilità che i tre prima menzionati possano lasciare Torino negli ultimo giorni del calciomercato estivo. A tal riguardo Pjaca potrebbe trasferirsi alla Dinamo Zagabria, Rovella al Monza e Arthur Melo in Spagna. Si parla sempre del Valencia per il brasiliano, anche se la società spagnola vorrebbe un contributo importante da parte della società bianconera per il pagamento dell'ingaggio.

Il mercato della Juventus

Un altro giocatore che potrebbe non far parte della lista Champions League perché possibile partente negli ultimi giorni di mercato è Denis Zakaria. Il centrocampista potrebbe lasciare la società bianconera se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli acquisti oltre a Leandro Paredes del Paris Saint Germain la società bianconera starebbe valutando per il centrocampo anche il brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz, in scadenza di contratto a giugno con la società inglese.