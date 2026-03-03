Il giornalista Mirko Di Natale ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rivela i nomi dei portieri che la Juventus starebbe osservando per la prossima estate: "La Juventus si sta guardando intorno per quanto riguarda il portiere. I profili per cui i bianconeri stanno riflettendo e manifestando interesse: Alisson Becker - Esperienza e soprattutto leadership. Proposto da alcuni intermediari, potrebbe essere un'occasione da sfruttare. Alex Meret - Rinnovo in stallo col Napoli, con la permanenza di Luciano Spalletti potrebbe essere una pista.

Kōnstantinos Tzolakis - Nome anticipato qualche settimana fa, è stato visionato più volte nelle ultime settimane. Prezzo: 25 milioni di euro. Guglielmo Vicario - Inter più avanti, ma la Juve si è informata di recente. Prezzo: 25/30 milioni di euro".

Di Gregorio messo in disparte, Perin poco meglio dell'ex Monza

Le indiscrezioni di mercato rivelate da Di Natale, nascono fondamentalmente dalla volontà del club bianconero di azzerare il reparto dei portieri alla Continassa. Di Gregorio è finito in panchina dopo prestazioni discutibili fatte contro Inter e Galatasaray, dove l'ex Monza ha commesso più di un errore costato caro in termini di punti alla vecchia signora. Meglio, ma di poco è andato Perin: l'estremo difensore da sempre riversa alla Juve, nella gara di ritorno di Champions League sempre contro il Galatasaray è sembrato poco reattivo e anche nel big match domenicale contro la Roma, ha avuto più di una responsabilità sul terzo gol messo a segno da Malen.

Ecco perché alla Continassa sarebbero convinti che un cambio drastico possa risolvere un problema che mai come quest'anno sta pesando sul bilancio stagionale della formazione piemontese.

Juve, un problema in porta che va contro la storia del club

Quello dei portieri è un problema che alla Juventus può sembrare una novità assoluta. I bianconeri nella propria storia hanno giovato di grandissimi estremi difensori, alcuni dei quali hanno scritto pagine indelebili del calcio. Basti citare profili come Zoff, Peruzzi, Buffon per arrivare al più recente Szczesny per capire la tradizione storica della società piemontese.