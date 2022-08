L'allenatore del PSG Galtier, ha parlato di mercato, svelando come Skriniar sia ancora un obiettivo della compagine transalpina e confessando di non aver convocato Paredes per averlo visto distratto da una trattativa con la Juventus che parrebbe sempre più concreta.

Calciomercato, Galtier fa tremare l'Inter: 'Per Skriniar le trattative non sono ancora concluse'

Cristophe Galtier, tecnico del PSG, ha parlato nella canonica conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Tolosa e tra gli argomenti trattati dall'allenatore francese, c'è stato amplio spazio per il mercato.

Il classe '66, rispondendo alle domande dei colleghi transalpini, ha commentato quello che è stato uno dei tormentoni di questa estate, Milan Skriniar. Il centrale difensivo dell'Inter, più volte accostato alla compagine parigina, sembrava essere ormai lontano da un possibile trasferimento, ma secondo Galtier, le cose non starebbero cosi: "Non posso dirvi che è finita con lui. Lo abbiamo seguito per molto tempo e la trattativa con l’Inter è stata difficile. Ma mancano ancora 48 ore alla chiusura del mercato". Il tecnico del PSG, restando in tema mercato, ha poi cambiato obiettivo, commentando quella che potrebbe essere una cessione da parte del club francese, Leandro Paredes: "Leandro Paredes non farà parte del gruppo per la trasferta di Tolosa.

Ha trovato un accordo con la Juventus, la sua testa è già lì anche se è ancora un giocatore del PSG. Ho preso la decisione di non convocarlo". La trattativa tra la Juventus ed il PSG sarebbe dunque in fase avanzata ma tra le parti mancherebbe ancora l'intesa che permetterebbe la chiusura dell'operazione. La compagine bianconera infatti, vorrebbe acquisire il calciatore con la modalità del prestito con diritto di riscatto che diverrebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi mentre la formazione francese gradirebbe strutturare la trattativa direttamente con la formula dell'obbligo.

Calciomercato Inter, Zhang avrebbe bloccato altre operazioni in entrata, trattativa Acerbi in stallo

Nel frattempo, l'Inter starebbe ancora cercando il difensore centrale che Simone Inzaghi va chiedendo da diverse settimane. Dopo l'uscita di Andrea Ranocchia al Monza infatti, la compagine nerazzurra avrebbe necessità numerica di un nuovo calciatore per la linea arretrata ed il profilo attenzionato da Marotta, sarebbe stato quello di Francesco Acerbi della Lazio.

Le parti, secondo le indiscrezioni, avrebbero già trovato un accordo di massima ma nelle ultime ore il presidente dell'Inter Zhang sarebbe entrato a gamba tesa nell'operazione, bloccando tutto. Il proprietario nipponico, da quanto appreso, non vorrebbe aumentare il monte ingaggi della squadra ma le necessità palesate da Inzaghi, starebbero portando Marotta a mediare con la presidenza, per permettere comunque di acquisire un giocatore.