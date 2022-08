L'Inter è molto attenta alle occasioni che offre il mercato per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero pensare a Caleta-Car del Marsiglia per rinforzare la difesa. I dirigenti milanesi avrebbero messo nel mirino anche Sasa Lukic del Torino per il centrocampo e starebbero sondando Raphael Guerreiro se Robin Gosens non dovesse soddisfare le aspettative dello staff tecnico.

Il difensore del Marsiglia potrebbe essere l'erede di Skriniar

La società presieduta dagli Zhang starebbe pensando a Caleta-Car se dovesse partire Milan Skriniar.

Il calciatore slovacco potrebbe rinnovare il contratto con i nerazzurri ma, fino alla fine del mercato, il Paris Saint Germain potrebbe tentare un nuovo rilancio. Simone Inzaghi spera nella sua conferma ma se dovesse arrivare una proposta di circa 70 milioni di euro, i dirigenti milanesi potrebbero vacillare per mettere a segno una netta plusvalenza. Il calciatore del Marsiglia potrebbe essere un degno erede poichè vanta di una buona esperienza europea che lo ha visto giocare nella finale del precedente Mondiale tra Croazia e Francia. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe favorire la trattativa. I due club hanno ottimi rapporti dopo che Alexis Sanchez ha lasciato la Pinetina per trasferirsi alla corte di Igor Tudor.

Come idea a basso costo, i nerazzurri non avrebbero mollato la pista che porta a Francesco Acerbi, fuori progetto dalla Lazio.

L'Inter seguirebbe Guerreiro del Borussia Dortmund

L'Inter starebbe sondando dei terzini sinistri qualora Robin Gosens non dovesse dare delle garanzie dal punto di vista fisico. L'obiettivo potrebbe essere Raphale Guerreiro del Borussia Dortmund che ha il contratto in scadenza nel 2023.

I dirigenti meneghini potrebbero pensare di prenotarlo a gennaio per ingaggiarlo a parametro zero. Il ragazzo interesserebbe perché in grado di giocare su tutto il fronte di sinistra.

Derby milanese per il centrocampista del Torino

L'Inter potrebbe sfidare il Milan anche sul fronte mercato. L'obiettivo in comune sarebbe Sasa Lukic.

Il calciatore del Torino avrebbe avuto un litigio con il tecnico Ivan Juric ed avrebbe chiesto la cessione. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma i due club milanesi lo stimerebbero per le caratteristiche che lo rendono polivalente in tutto il centrocampo. I nerazzurri potrebbero utilizzarlo come mezzala di qualità mentre i rossoneri potrebbero inserirlo come trequartista alle spalle della punta centrale nel 4-2-3-1 collaudato da Stefano Pioli.