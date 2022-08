La Juventus è attesa da giorni importanti fra calcio giocato ed il mercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera che vuole regalare ad Allegri quanto prima i rinforzi ideali per fare il definitivo salto di qualità. Servono giocatori soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato, soprattutto se fossero confermate le cessioni di Adrien Rabiot e Niccolò Rovella (in prestito). C'è da sostituire anche Alvaro Morata, non riscattato dalla Juventus per le richieste importanti dell'Atletico Madrid per il cartellino, circa 30 milioni di euro.

Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Memphis Depay. Il giocatore argentino potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio potrebbe sottoscrivere un contratto di circa 7 milioni di euro a stagione, più o meno quello che guadagna nella società francese. Ad agevolare il pagamento dello stipendio il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata dell'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Tale disposizione governativa sarebbe utilizzata anche pagare l'ingaggio di Memphis Depay, che guadagna attualmente 5 milioni di euro a stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato l'olandese dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2024 con la società bianconera.

I giocatori Depay e Paredes potrebbero trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Memphis Depay e Leandro Paredes.

L'olandese potrebbe arrivare a parametro zero se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. I segnali che arrivano dalla Spagna confermano questa possibilità, con il giocatore che andrebbe a sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera. La cessione di Adrien Rabiot potrebbe agevolare l'acquisto di Leandro Paredes.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'argentino arriverebbe in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. Sarebbe un giocatore ideale per Allegri in quanto garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte. Con l'argentino il tecnico toscano potrebbe schierare un centrocampo a tre con Paredes supporto da due mezzali ma anche a due, in quanto l'argentino sa anche garantire equilibrio oltre che impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il centrocampo. Se si dovessero concretizzare altre cessioni oltre a quella di Rabiot non è da scartare la possibilità arrivi una mezzala d'inserimento, non solo Leandro Paredes. Il preferito sarebbe il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.