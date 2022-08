Il Milan cerca un difensore per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Stefano Pioli. Sfumato Botman, la dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili low-cost, soprattutto in Inghilterra con gli esuberi dei top club.

Milan, idea Sanchez per la difesa

In particolare, Maldini e Massara guardano con molta attenzione a ciò che sta accadendo in casa Tottenham. Gli Spurs vorrebbero cedere diversi calciatori che ormai sono fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Tra questi, c'è Davinson Sanches, centrale colombiano che potrebbe lasciare Londra in questa finestra di mercato.

Il classe 96 è ormai fuori dalle gerarchie del tecnico italiano e vorrebbe trovare un club dove giocare con maggiore continuità e ritagliarsi uno spazio importante.

Il Diavolo sta osservando la situazione e potrebbe decidere di chiedere il centrale colombiano in prestito secco. Molto dipenderà dalla volontà del Tottenham di cedere in prestito i calciatori e non a titolo definitivo. Parallelamente alla pista legata a Sanchez, i rossoneri continuano a tenere vivi i contatti anche per Japhet Tanganga, come il suo compagno di squadra è ormai fuori dal progetto di Conte. Il Diavolo deve però battere la concorrenza di altri club italiani come l'Inter che sarebbe interessato alle prestazioni del centrale inglese per completare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Milan, possibile scambio Lukic-Pobega

Oltre al centrale difensivo, il Milan è a caccia anche di un centrocampista che possa prendere l'eredità di Frank Kessie.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera, ci sarebbe anche quello di Sasa Lukic che potrebbe lasciare il Torino. Complice un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare, il capitano granata non ha partecipato agli ultimi allenamenti ed ha saltato la sfida con il Monza.

La sua cessione potrebbe essere dietro l'angolo, con il Milan che sarebbe molto interessato alle prestazioni del centrocampista serbo.

Stando alle ultime notizie di mercato, per intavolare una trattativa il Torino avrebbe proposto uno scambio con Tommaso Pobega che nella passata stagione ha vestito la casacca granata ed ha avuto un grande rendimento sotto la gestione di Ivan Juric.

Difficile che i rossoneri possano privarsi di un elemento importante per la mediana di Pioli, soprattutto dopo il rinnovo contrattuale del centrocampista italiano.

Oltre Lukic, il Diavolo continua a tenere sotto osservazione il profilo di Davide Frattesi del Sassuolo. Dopo l'interesse della Roma e della Juventus (che sarebbe pronta a chiudere per Paredes), i rossoneri avrebbero campo libero per trattare con il club neroverde che chiede 35 milioni di euro per il centrocampista italiano.