L'Inter potrebbe intavolare un'operazione per tre calciatori con il Chelsea. I Blues sarebbero infatti interessati a Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Cesare Casadei. I nerazzurri potrebbero pensare a Roberto Firmino del Liverpool per il prossimo anno come erede di Edin Dzeko mentre la Juventus avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Il Chelsea sui gioielli dell'Inter

Il Chelsea farebbe sul serio per le stelle dell'Inter e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 142 milioni di euro per arrivare a Dumfries, Casadei e Skriniar.

L'olandese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, lo slovacco di circa 80 milioni di euro (ma potrebbe restare) e il centrocampista di 20 milioni di euro. I nerazzurri, però, non vorrebbero sacrificare più di un calciatore cardine per il gioco di Simone Inzaghi e starebbero pensando di cedere soltanto l'ex Psv Eindhoven. Anche l'Arsenal sarebbe su Casadei, per il quale sarebbe arrivata soltanto un'offerta da 8 milioni di euro sempre dal Chelsea. Dumfries interesserebbe al Manchester United che potrebbe offrire come contropartita tecnica il cartellino di Dalot più un conguaglio economico ma la proposta non scalderebbe i dirigenti dell'Inter che vorrebbero incassare l'intera somma.

Firmino per il post Dzeko

La società presieduta dagli Zhang, inoltre, starebbe pensando all'erede di Edin Dzeko. Il profilo delle ultime ore potrebbe essere quello di Roberto Firmino, da tempo nei radar di Piero Ausilio. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere un colpo a parametro zero per la prossima stagione.

L'unico problema potrebbe essere relativo all'ingaggio ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto un contratto da circa 5 milioni di euro. Il Liverpool non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto dopo l'acquisto di Darwin Nunez ma il brasiliano vorrebbe comunque giocarsi le sue carte alla corte di Jurgen Klopp.

La Juventus pensa a Milinkovic-Savic

La Juventus avrebbe in mente di riaprire i contatti per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista sarebbe stato preso in considerazione dopo gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie. La valutazione del serbo sarebbe di circa 60 milioni di euro ma i bianconeri avrebbero già contattato l'agente Kezman. L'affare si potrebbe sbloccare presto, ma i dirigenti torinesi dovrebbero prima cedere calciatori in esubero come Arthur e Adrien Rabiot. Il primo potrebbe interessare al Barcellona mentre il secondo piacerebbe in Premier League. Entrambi varrebbero complessivamente circa 40 milioni di euro.