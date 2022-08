La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Per quanto riguarda la prima squadra a lasciare Torino potrebbero essere Arthur Melo e Adrien Rabiot, anche se recentemente non si è concretizzato il trasferimento del francese al Manchester United. A questi potrebbero aggiungersi anche Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, che potrebbero trasferirsi in prestito al Monza e alla Cremonese. Ci sono però altri giocatori della rosa bianconera che attualmente non avrebbero la possibilità di giocare neanche nell'under 23 in quanto non considerati utili neanche per la seconda squadra bianconera.

Ci riferiamo ai vari Mulè, ma anche a Gozzi, Rafia, Pjaca, Coccolo e Felix Correia. L'ex Sampdoria potrebbe trasferirsi in prestito al Padova, per quanto riguarda invece Gozzi è stato annunciato il suo trasferimento al Genoa, che dovrebbe cederlo in prestito al Cosenza. E' stata invece definita la cessione a titolo definitivo di Coccolo al Cesena. Si lavora poi alle cessione di Rafia, che potrebbe trasferirsi al Frosinone insieme ad un altro giovane dell'under 23, Barbieri. Per Pjaca possibile trasferimento alla Dinamo Zagabria, società che sarebbe gradita al giocatore. Infine per Felix Correia possibile permanenza a Torino anche perché il portoghese sta migliorando dopo un infortunio alla spalla.

Definita la cessione di Coccolo al Cesena, potrebbe invece rimanere Felix Correia dopo l'infortunio alla spalla. Il portoghese potrebbe essere parte integrante della Juventus under 23 di Brambilla almeno per la prima parte di stagione. La seconda squadra bianconera ha ambizioni importanti dopo la sconfitta nella semifinale playoff per la promozione in Serie B contro il Padova.

Abbiamo parlato di cessioni di giovani, ne sono arrivati e ne stanno arrivando altri che potrebbe diventare utili alla Juventus under 23 di Massimo Brambilla. Oltre a Kenan Yildiz, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, la seconda squadra bianconera avrà in rosa anche Tommaso Mancini. Mancherebbe solo l'annuncio per il trasferimento del giovane classe 2004 del Vicenza, che per età potrebbe giocare anche nella Primavera bianconera. Giovani che si aggiungeranno ad altri talenti come ad esempio Compagnon, che ha segnato anche un gol nell'amichevole estiva della Juventus contro Chivas, società messicana.