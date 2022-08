La Juventus è sempre attenta ai giovani, lo ha dimostrato in questi anni con il lancio dell'under 23. Un progetto sportivo che sta già dando frutti importanti, su tutti la valorizzazione di giovani già attualmente in prima squadra. Basti pensare ai vari Miretti, Fagioli e Soulé, tanti investimenti che stanno riguardando anche la Primavera. Il recente ingaggio di Yildiz ne è la dimostrazione il talento turco classe 2005 sta dimostrando tutte le sue qualità con la squadra allenata da Montero ed è destinato ad avere un futuro professionale importante alla Juventus.

Per quanto riguarda invece la prima squadra in questo Calciomercato estivo ha deciso di affidarsi soprattutto all'esperienza. Basti pensare agli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, all'acquisto di Filip Kostic, a questi potrebbero aggiungersi altri giocatori dalla grande esperienza internazionale come Leandro Paredes e Memphis Depay. Per quanto riguarda i giovani invece le ultime notizie di mercato confermano come a Juventus stia lavorando su uno dei portiere più interessanti del calcio italiano, nazionale under 21 italiano.

Parliamo di Marco Carnesecchi, che era stato vicino alla Lazio ma l'infortunio alla spalla e le richieste dell'Atalanta hanno portato la società laziale a scegliere altri portieri.

Sono arrivati Maximiliano e Provedel. La Juventus potrebbe incontrare dopo la fine del calciomercato estivo la società bergamasca per discutere proprio del futuro professionale di Carnesecchi, che alla lunga potrebbe sostituire Szczesny, in scadenza di contratto a giugno 2024.

La Juventus potrebbe acquistare Carnesecchi dell'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Marco Carnesecchi. Dopo il calciomercato estivo la società bianconera potrebbe incontrare l'Atalanta per definire l'eventuale investimento per il portiere della nazionale under 21 italiana. La società bergamasca lo valuta circa 20 milioni di euro ma la Juventus potrebbe offrire una somma minore lasciandolo in prestito all'Atalanta fino a giugno 2024, quando Szczesny andrà in scadenza di contratto con la società bianconera.

L'affidabilità dimostrata da Perin potrebbe agevolare l'acquisto di Carnesecchi, con il classe 2000 che inizialmente sarebbe il secondo dell'ex Genoa fino ad diventare il titolare della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora però anche a questo calciomercato estivo. C'è l'esigenza anche di alleggerire una rosa lunga, soprattutto a centrocampo. A tal riguardo oltre ad Adrien Rabiot e a Arthur Melo potrebbe lasciare la società bianconera anche Niccolò Rovella, per il classe 2001 possibile una cessione in prestito al Monza senza diritto di riscatto.