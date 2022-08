La Juventus è da sempre attenta al mercato dei giovani. Il progetto sportivo dell'under 23 è servito a valorizzare maggiormente i tanti giovani cresciuti nel settore giovanile, tanti di questi dopo la Primavera sono diventati parte integrante della seconda squadra bianconera crescendo ulteriormente in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Da Miretti a Fagioli, fino ad arrivare a Soulé, l'under 23 sta dando delle soddisfazioni importanti. Le ambizioni della seconda squadra bianconera sono importanti, la scorsa stagione la squadra allenata dall'ex tecnico dell'under 23 Zauli è arrivata in semifinale dei playoff per la promozione in Serie B, sconfitta dalla finalista Padova.

Si cercherà di fare meglio con il nuovo tecnico Massimo Brambilla, che potrebbe avere in rosa un rinforzo importante. Parliamo di Tommaso Mancini, punta classe 2004 del Vicenza. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio sul Milan per l'acquisto del giovane, che ha dimostrato nella società veneta tutte le sue qualità. Ha già esordito nel campionato di Serie B la scorsa stagione, attualmente però il Vicenza è in Serie C ed il giocatore è pronto a fare una nuova esperienza professionale. Potrebbe trasferirsi alla Juventus per giocare nella Juventus under 23.

Il giocatore Tommaso Mancini potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Tommaso Mancini.

Il classe 2004 sarebbe un rinforzo importante per l'under 23 considerando anche la sua esperienza professionale in Serie B con il Vicenza la scorsa stagione. Ha il contratto in scadenza a giugno 2023, la società bianconera potrebbe presentare un'offerta da circa 3 milioni di euro per il suo cartellino. Punta centrale molto fisica, la scorsa stagione ha giocato 8 match in Serie B ed 1 in Coppa Italia senza segnare gol.

Ne ha fatti diversi nella Primavera del Vicenza, 13 match e 10 gol. Aveva già giocato in prima squadra nella stagione 2020-2021, disputando 5 match. È nazionale under 19, giocando fino ad adesso 7 match e segnando 1 gol.

I giovani della Juventus

L'eventuale arrivo di Tommaso Mancini sarebbe molto importante, considerando che è un classe 2004 e potrebbe crescere molto alla Continassa.

La Juventus ha ingaggiato un altro giovane interessante in questo Calciomercato estivo, che però almeno inizialmente giocherà con la Primavera bianconera. Parliamo di Kenan Yildiz, classe 2005 turco arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. A proposito di giovani ci si attende molto da Compagnon, che giocherà un'altra stagione nell'under 23 dopo aver dimostrato qualità importanti con la prima squadra nelle amichevoli estive negli Stati Uniti. Ha segnato anche un gol contro il Chivas Guadalajara.