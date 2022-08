In casa Juventus arrivano buone notizie sul fronte degli infortuni. Leonardo Bonucci sarebbe alle prese con un fastidio al flessore. Dunque, il capitano della Juventus rischia di non essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Sampdoria di lunedì 22 agosto.

Se Bonucci dovesse fare forfait le soluzioni a disposizione del tecnico livornese sarebbero tre: inserire l'esordiente Federico Gatti, optare per Daniele Rugani, oppure spostare Danilo al centro della difesa. Un eventuale spostamento del brasiliano comporterebbe o l'inserimento di Mattia De Sciglio oppure la scelta di abbassare Juan Cuadrado.

A quel punto però resterebbe sguarnita una posizione nel tridente offensivo.

La sensazione comunque è che la Juventus non voglia correre rischi e se il suo capitano non sarà al meglio difficilmente partirà per Genova.

Tanti problemi per Allegri

Massimiliano Allegri, in queste ore, è alle prese con assenze di rilievo. I forfait più pesanti sono sicuramente quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. Oltre a loro, contro la Sampdoria, mancheranno Wojciech Szczesny, Federico Chiesa e Kaio Jorge.

Nel caso in cui sia effettivamente confermato il forfait di Bonucci, la prima opzione valida sembra essere l'inserimento tra i titolari di Federico Gatti. D'altronde mister Allegri ha parlato sempre molto bene del difensore ex Frosinone.

In queste settimane Gatti, nelle gerarchie della Juventus, sembra aver scavalcato Rugani, il quale comunque è a disposizione e potrebbe essere impiegato.

Un'altra opzione per Allegri sarebbe quella di affidarsi a Danilo. Ma se il numero 6 juventino dovesse affiancare Gleison Bremer, a quel punto sarebbe sguarnita la fascia destra.

La Juventus, come terzino destro, potrebbe schierare Mattia De Sciglio. Questo consentirebbe a Juan Cuadrado di restare disponibile in attacco per completare il tridente con Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

La Juventus è già priva di Pogba e Di Maria

Insomma la Juventus, in quel di Genova, rischia di avere tre assenze fondamentali nel suo undici titolare.

In questa prima parte della stagione Massimiliano Allegri ha gli uomini davvero contati in tutti i reparti. Ad esempio a centrocampo manca Pogba, mentre in attacco - senza Di Maria - resta solo la soluzione Cuadrado sulla destra, visto che per ora il mercato non ha portato nessuna novità e difficilmente ci saranno nuovi arrivi entro la partita contro la Sampdoria.