Mancano pochissimi giorni al termine del Calciomercato e la Juventus non ha ancora trovato il vice Vlahovic. Dopo gli addii di Morata e Dybala, Kean resta al momento l'unico attaccante di ruolo che può affiancarlo o sostituirlo. Troppo poco per una squadra che ambisce ad arrivare in fondo a ben tre competizioni. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile approdo di Memphis Depay ma la trattativa con il Barcellona si sarebbe complicata. La situazione potrebbe invece favorire l'arrivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia.

Mercato Juventus, si sarebbe complicata la pista Depay: ipotesi Milik

Lunedì 22 agosto la Juventus è attesa dalla trasferta di Genova, dove ad attendere gli uomini di Allegri ci sarà la Sampdoria di Marco Giampaolo. Nel primo turno i blucerchiati hanno perso in casa contro l'Atalanta ma hanno comunque messo in difficoltà la Dea, soprattutto nella ripresa. Pertanto, la gara potrebbe rivelarsi una trappola per i bianconeri, alle prese con l'emergenza infortuni che terrà fuori sia Pogba che Di Maria. Nel frattempo, gli uomini mercato Cherubini e Arrivabene sono al lavoro per completare la rosa, in particolar modo in attacco.

La trattativa tra Depay ed il Barcellona - il giocatore si svincolerebbe prima di firmare con la Juve si starebbe complicando, tanto da indurre la dirigenza a valutare altre strade.

Una di queste soluzioni porta a Marsiglia, dove gioca Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, ex Napoli, potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Classe 1994, ha siglato ben 30 reti nelle ultime due stagioni in Francia, dimostrando di avere una certa freddezza sotto porta.

Centrocampo Juventus, Arthur e Rabiot potrebbero partire per lasciare posto a Paredes

L'altro fronte sul quale sta lavorando l'entourage bianconero è il centrocampo. Adrien Rabiot e Arthur Melo sarebbero in uscita. Sulle tracce del francese ci sarebbe il Manchester United mentre il Valencia vorrebbe acquistare il brasiliano.

Le operazioni stentano a decollare, tanto che la Juve avrebbe offerto McKennie al posto di Rabiot ai Red Devils. Nel caso in cui dovessero saltare, difficilmente Allegri potrà allenare Leandro Paredes, centrocampista del Psg che avrebbe richiesto alla società. Un vortice di trattative che potrebbero cambiare le sorti della stagione bianconera, iniziata con il piede giusto grazie alla brillante vittoria sul Sassuolo.

Nella trasferta di Genova saranno probabilmente in campo gli altri due nuovi acquisti Bremer e Kostic. L'ex Eintracht Francoforte è tra i più attesi, si è visto e sentito durante l'esordio in campionato quando il pubblico lo acclamava.