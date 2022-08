La Juventus, in questi giorni, si sta allenando alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata di Serie A di lunedì 15 agosto.

Per questo match Massimiliano Allegri avrà qualche assenza: mancheranno Pogba, Kaio Jorge, Chiesa, Szczesny, Rabiot e Kean. Mentre invece dall'elenco degli assenti è uscito Weston McKennie. L'americano, da alcuni giorni, si allena in gruppo. La sensazione è che il numero 14 juventino possa essere convocato per la gara contro il Sassuolo. Non solo, Massimiliano Allegri starebbe anche pensando di inserire Weston McKennie nel centrocampo titolare della sua Juventus per l'esordio in campionato.

La Juventus ritrova McKennie

Il recupero anticipato di Weston McKennie è sicuramente una buona notizia per la Juventus. Infatti, il suo ritorno acconsente a Massimiliano Allegri di avere un uomo in più a centrocampo. McKennie è un giocatore con uno spiccato senso del gol e questo permetterebbe alla Juventus di avere un fattore in più a livello offensivo.

Adesso resta da capire se l'americano giocherà dal primo minuto contro il Sassuolo, oppure se il tecnico livornese lo userà come carta da giocarsi una partita in corso. In caso di titolarità, McKennie andrebbe ad inserirsi in un centrocampo formato da Zakaria e Locatelli. Qualora, invece, l'americano partisse dalla panchina a quel punto tra i titolari si vedrebbe uno fra Fagioli e Miretti.

L'altro grande dubbio di formazione riguarda l'attacco. Infatti, la sensazione è che Allegri possa far giocare dal primo minuto il neo acquisto della Juventus Filip Kostic. Il serbo potrebbe completare il reparto offensivo dei bianconeri con Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Se, invece, l'allenatore bianconero dovesse decidere di fare partire Kostic dalla panchina, a quel punto dal primo minuto giocherebbe Cuadrado.

In ogni caso, il tecnico livornese scioglierà le riserve nella seduta di domani 14 agosto e nella rifinitura di lunedì 15. La Juventus domenica si allenerà al mattino e successivamente, alle ore 13, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa. Chissà che in questa occasione il tecnico bianconero non dia qualche indicazione di formazione.

Nessun dubbio in difesa

Uno dei reparti della Juventus in cui non sembrano esserci dubbi è la difesa. Infatti, in porta mancherà Szczesny e al suo posto giocherà Mattia Perin.

Davanti a lui sulla destra ci sarà Danilo, in mezzo sarà dato spazio alla coppia titolare formata da Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, mentre a sinistra agirà Alex Sandro. Nel reparto arretrato, quindi, non dovrebbero esserci sorprese e Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi titolarissimi.