La Juventus è attesa da settimane importanti in cui giocherà ogni tre giorni fra Champions League e campionato. Di certo il sorteggio dei gironi della massima competizione europea ha dimostrato le competitività attualmente presente nel calcio europeo, con i bianconeri che sfideranno il Paris Saint Germain già nel primo match il 6 settembre in terra francese. Le altre rivali sportive del girone sono il Benfica e il Maccabi Haifa. Un girone impegnativo ma che potrebbe aiutare a migliorare le prestazioni della Juventus anche in campionato. La delusione del pareggio contro la Sampdoria è stata evidente, soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Il tecnico Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Roma ha dichiarato che la Juventus non può giocare peggio di come ha fatto nel primo tempo contro i liguri. Di certo anche la società non ha gradito prestazione risultato contro la Sampdoria, la conferma è arrivata indirettamente anche dalle dichiarazioni di Pavel Nedved dopo i sorteggi di Champions League. Il vice presidente ha dichiarato però la squadra ha bisogno di lavorare e del tempo giusto. Ci sarebbe stato un confronto fra la società bianconera e Massimiliano Allegri nel post Sampdoria - Juventus in cui il tecnico avrebbe chiesto rinforzi per migliorare la rosa bianconera.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto rinforzi di qualità per la Juventus

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino la dirigenza della Juventus e Allegri si sarebbero confrontati nel post Sampdoria - Juventus. Un incontro che è servito a ribadire l'esigenza di rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti contro i liguri soprattutto per quanto riguarda l'impostazione di gioco.

Non è un caso che di recente è stato annunciato l'acquisto di Milik dall'Olympique Marsiglia e sarebbe vicino anche l'arrivo di Leandro Paredes. Si parla di un prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. La trattativa di mercato potrebbe essere definita domenica o lunedì, con l'arrivo di un giocatore gradito da Allegri.

Il match ha dimostrato l'esigenza di un giocatore in grado di migliorare il gioco della squadra bianconera. Non è da scartare la possibilità arrivi anche un altro rinforzo per la difesa. Si parla di un terzino sinistro dopo la cessione in prestito di Luca Pellegrini.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha acquistato Milik ed a breve potrebbe definire anche l'arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Altro giocatore che potrebbe arrivare è Renan Lodi, il brasiliano potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Si parla di un prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro per il giocatore brasiliano.