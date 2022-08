La Juventus è al lavoro per definire altre trattative di mercato in questi ultimi giorni di mercato. Si lavora molto non solo per il centrocampo, con Leandro Paredes che sarebbe vicino, ma anche per il terzino sinistro. Le ultime notizie di mercato parlano del possibile acquisto da parte della società bianconera di Renan Lodi, il brasiliano dell'Atletico Madrid potrebbe lasciare la società spagnola a prezzo vantaggioso, a circa 20 milioni di euro. Una somma che potrebbe essere pagata in diverse stagioni, considerando che la società bianconera starebbe valutando un prestito con riscatto.

La cessione del brasiliano potrebbe essere agevolata dall'arrivo all'Atletico Madrid di Sergio Reguillon. Arrivano conferme importanti del possibile trasferimento del terzino all'Atletico Madrid, che però di recente la stampa spagnola ha voluto smentire. Il tecnico del Tottenham Antonio Conte vorrebbe confermare Reguillon anche se considerato una riserva nella società inglese. Il titolare in questo inizio di stagione è stato Sessegnon ma i tanti match degli inglesi potrebbero portare ad una conferma di Reguillon. Se così sarà Renan Lodi potrebbe rimanere all'Atletico Madrid, con la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un altro terzino.

Ci sarà anche la Champions League, in un gruppo che sembra abbordabile per gli inglesi. Giocheranno contro l'Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia. Se lo spagnolo Reguillon dovesse rimanere al Tottenham l'Atletico Madrid potrebbe decidere di non cedere Renan Lodi. Il brasiliano piace molto alla Juventus, che starebbe valutando un nuovo terzino sinistro dopo la cessione in prestito all'Eintracht Francoforte di Luca Pellegrini.

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. A centrocampo sono almeno due i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, anche se si valuterebbero offerte anche Denis Zakaria e Weston McKennie. Entrambi piacciono molto in Germania, con la Juventus che li valuta almeno 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Arthur Melo si parla di un suo possibile trasferimento in prestito. Piace al Valencia, anche se la società bianconera dovrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio, considerando che lo stipendio pesante che guadagna.