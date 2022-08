La Juventus è al lavoro in questi giorni sul mercato fra acquisti e cessioni. Definito l'acquisto di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte, la società bianconera ha ceduto in prestito alla stessa società tedesca Luca Pellegrini e sta lavorando anche alla partenza di Adrien Rabiot. Il Manchester United avrebbe trovato un'intesa economica con la Juve per la cessione del francese sulla base di circa 20 milioni di euro, rimane da trovare quella fra United e giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Rabiot avrebbe chiesto uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione, la società inglese ne offrirebbe di meno, ossia più o meno quello che attualmente guadagna alla Juventus (circa 7 milioni di euro a stagione).

Il transalpino va in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.

Del possibile trasferimento del francese al Manchester United ha recentemente parlato anche Paolo Paganini. Sul suo account ufficiale di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che la società inglese avrebbe offerto alla Juventus il cartellino di Cristiano Ronaldo. I bianconeri avrebbero detto di no, anche se l'agente sportivo del portoghese starebbe continuando a telefonare alla Juventus.

Il Manchester United avrebbe offerto Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Mi ha chiamato un amico/collega che segue il Manchester United. I dirigenti inglesi, che stanno trattando Adrien Rabiot, hanno offerto Cristiano Ronaldo.

La Juventus ha detto no, ma continua a ricevere molte telefonate da Jorge Mendes" è questo il post su Twitter di Paolo Paganini.

Gli inglesi però - come sottolinea il giornalista sportivo - avrebbero offerto pure Cristiano Ronaldo, anche se la Juventus non sarebbe interessata. L'agente sportivo del portoghese Jorge Mendes starebbe telefonando da tempo alla società bianconera per cercare di portare nuovamente il suo assistito a Torino.

Pare molto difficile che possa concretizzarsi questa trattativa di mercato non solo perché la Juventus ha già un titolare come Vlahovic come punta centrale ma anche perché il portoghese avrebbe un ingaggio non sostenibile dalla società bianconera.

La Juve sta anzi cercando di alleggerire il monte ingaggi negli ultimi mesi, non è un caso che stia cercando cedere Arthur Melo e Adrien Rabiot e che di recente abbia trovato un'intesa con Ramsey per la rescissione consensuale della sua intesa contrattuale.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato, serve soprattutto un vice-Vlahovic. A tal riguardo piace Memphis Depay del Barcellona, mentre si continua a pensare ad Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid attualmente valuta circa 30 milioni di euro.