La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. L'acquisto di Filip Kostic è solo uno dei rinforzi importanti che potrebbero riguardare il mese di agosto. Molto dipenderà dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino. Dopo Luca Pellegrini potrebbe toccare a Moise Kean ma anche ad Arthur Melo, Adrien Rabiot e Niccolò Rovella. In tal caso potrebbero arrivare almeno due centrocampisti e due giocatori per il settore avanzato. Si è parlato anche del possibile arrivo di un difensore ma anche in questo caso dovrebbe esserci prima una cessione. Daniele Rugani non ha accettato l'offerta del Galatasaray e per questo potrebbe rimanere a Torino, anche perché è difficile trovare una società pronta a pagare anche metà dell'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus, circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Di certo se dovesse arrivare un difensore a Torino non sarà Nikola Milenkovic. Avvicinato alla società bianconera fino a qualche settimana fa il classe 1997 ha deciso di prolungare la sua intesa contrattuale con la Fiorentina fino a giugno 2027. La società toscana gli ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio importante per un giocatore che nella scorsa stagione è migliorato molto grazie anche al lavoro del tecnico Italiano.

Il giocatore Milenkovic ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno 2027

La Juventus non acquisterà Nikola Milenkovic, almeno in questo Calciomercato estivo. Il difensore in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 ha prolungato la sua intesa contrattuale fino a giugno 2027.

La società toscana gli ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione, più o meno quello che avrebbe guadagnato se si fosse trasferito alla Juventus o all'inter. Come è noto fino a qualche settimana fa le due società erano interessate al giocatore ma la mancata cessione di Rugani per i bianconeri e quella di Skriniar da parte dei milanesi avrebbe agevolato la conferma di Milenkovic alla Fiorentina.

D'altronde il progetto sportivo della società toscana è importante, con tanti investimenti effettuati dalla proprietà.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore serbo dopo Filip Kostic. Come è noto l'oramai ex giocatore dell'Eintracht Francoforte è stato pagato circa 17 milioni di euro compresi i bonus ed andrà a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Potrebbe arrivare a Torino un compagno di nazionale di Kostic e Dusan Vlahovic. Ci riferiamo a Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Con un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.