Quando ormai mancano pochi giorni alla fine del Calciomercato estivo 2022, l'Inter guarda già al futuro per l'attacco: un nome che circola è quello di Mateo Retegui. Possibile trattativa anche per l'erede di Dumfries, che potrebbe essere sostituito da Singo del Torino. Il Manchester United, intanto, potrebbe puntare su Alessandro Bastoni. Il difensore del futuro potrebbe essere Manuel Akanji del Borussia Dortmund che potrebbe essere ingaggiato da Marotta a parametro zero. Queste operazioni potrebbero inscenarsi tutte nel 2023.

Nuova idea per l'attacco dell'Inter

L'Inter guarda al futuro e potrebbe potenziare l'attacco con le prestazioni di Mateo Retegui. Il calciatore di proprietà del Boca Juniors ha messo a segno già 13 reti e sarebbe seguito anche dalla Roma. I nerazzurri vorrebbero intensificare i contatti per condurre una trattativa simile a quella che ha portato Lautaro Martinez a Milano. Il calciatore è rappresentato dall'agenzia di Francesco Totti e avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Singo per la corsia destra del futuro

Wilfried Singo potrebbe essere l'erede di Denzel Dumfries per il 2023. Il calciatore del Torino potrebbe essere l'erede dell'olandese se dovesse essere ceduto al termine di questa stagione.

L'olandese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe corteggiato all'estero.

L'esterno del Torino ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 20 milioni di euro. L'Inter potrebbe inserire il cartellino di Valentino Lazaro, già alla corte di Juric, per abbassare le pretese della squadra presieduta da Urbano Cairo.

Manchester United, idea Bastoni per il futuro

Il Manchester United avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Alessandro Bastoni. Il centrale, confermato per questa stagione, potrebbe essere il nuovo acquisto del 2023 dei Red Devils. Il club inglese vorrebbe potenziare la difesa e potrebbe mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Atalanta.

La trattativa potrebbe partire a metà stagione per poi concretizzarsi nella prossima estate. Bastoni è stato blindato almeno per quest'anno da Simone Inzaghi che lo ritiene fondamentale per l'impostazione del suo 3-5-2.

Akanji a parametro zero

L'Inter potrebbe ingaggiare Francesco Acerbi per questa stagione per poi puntare su Manuel Akanji. Il calciatore del Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel 2023. La strategia dei nerazzurri sarebbe di prelevarlo a parametro zero facendo slittare una trattativa che sarebbe stata già intavolata nei mesi precedenti. Attualmente, i tedeschi chiederebbero circa 15 milioni di euro ma i dirigenti milanesi non avrebbero intenzione di soddisfare le condizioni per un calciatore che tra pochi mesi si svincolerà a parametro zero. Per questo motivo, lo svizzero potrebbe essere il primo colpo per l'Inter della prossima stagione.