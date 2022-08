Dopo aver aiutato la Cremonese a ottenere la promozione in Serie A, Nicolò Fagioli è ritornato alla Juventus a giugno e di recente ha anche ottenuto il prolungamento di contratto fino a giugno 2026: Ora le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una sua possibile cessione in prestito per maturare esperienza professionale in Serie A.

Di certo il prolungamento di contratto fino a giugno 2026 conferma la fiducia della società bianconera nei suoi confronti e un nuovo prestito (stavolta in massima serie) potrebbe essere il miglior modo per crescere e ritornare poi a Torino nel 2023 con l'obiettivo di giocarsi la maglia da titolare.

Il giocatore piace alla Cremonese, ma anche ad altre di Serie A, in particolar modo al Monza, all'Empoli e alla Sampdoria.

Il centrocampista Fagioli potrebbe trasferirsi alla Cremonese, al Monza, all'Empoli o alla Sampdoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Nicolò Fagioli per dargli la possibilità di raccogliere un buon minutaggio in Serie A. Il centrocampista potrebbe infatti rischiare di non giocare molto nella squadra bianconera, considerando l'abbondanza nel settore mediano della Juventus. Sul mercato è infatti arrivato a parametro zero Paul Pogba, inoltre non è stato ceduto Adrien Rabiot, che non ha accettato l'offerta del Manchester United e alla fine potrebbe anche restare a Torino, giocandosi un posto nello scacchiere di Allegri.

Potrebbe invece fare una nuova esperienza professionale in prestito Arthur Melo, che piace al Valencia. Dovrebbe arrivare inoltre a Torino un centrocampista importante come Leandro Paredes, dal Psg.

Tutto questo darebbe poche possibilità a Fagioli di giocare nella squadra bianconera. Si parla di un suo possibile ritorno alla Cremonese, dove nei mesi scorsi il centrocampista ha dato un contributo importante alla promozione in Serie A.

Piacerebbe anche al Monza, all'Empoli e alla Sampdoria, che cercano giocatori che possano garantire qualità al centrocampo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto movimentato, non solo sulle cessioni ma anche sugli acquisti.

La società piemontese sarebbe al lavoro per Leandro Paredes a centrocampo, ma anche per Renan Lodi sulla fascia sinistra. Il brasiliano potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.