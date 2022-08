La Juventus è attesa da settimane importanti in cui non solo dovrà partire bene in campionato ma anche rinforzare una rosa che ha problemi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che in questi giorni sta valutando diverse trattative di mercato. Di recente a Torino c'è stato l'incontro con il Manchester United per discutere di Adrien Rabiot, che sarebbe sempre più vicino al trasferimento alla società inglesi. Secondo alcune indiscrezioni di mercato la due società avrebbero parlato anche di altri giocatori, come ad esempio di Anthony Martial ma anche di Marcus Rashford.

Il giocatore inglese dopo un inizio di carriera professionale importante nel Manchester United non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale per ritrovare quella qualità che ha dimostrato nelle sue prime stagioni al Manchester United. La Juventus valuterebbe il giocatore inglese, che piace anche al Paris Saint Germain. Il suo contratto scade a giugno 2023, per questo potrebbe lasciare la società inglese a prezzo vantaggioso. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro ma avendo il contratto in scadenza fra un anno potrebbe trasferirsi a prezzo minore.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Rashford

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic anche Marcus Rashford.

Il giocatore inglese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro , prezzo che potrebbe diminuire andando in scadenza contrattuale fra un anno. Sul giocatore ci sarebbe non solo la Juventus ma anche il Paris Saint Germain. Nella sua carriera professionale al Manchester United fra settore giovanile e prima squadra Rashford ha disputato 317 match segnando 98 gol e fornendo 57 assist decisivi ai suoi compagni.

E' un nazionale inglese avendo giocato il suo primo match nel 2016, all'età di 19 anni. Fino ad adesso ha disputato con la rappresentativa di Southgate 46 match segnando 12 gol. La Juventus potrebbe effettuare due acquisti importanti nel settore avanzato se dovesse partire Moise Kean. Per l'italiano si parla di un possibile prestito al Nizza.

In tal caso la Juventus dovrebbe prima riscattarlo dall'Everton e successivamente lasciarlo partire in prestito.

Il mercato della Juventus

Se si dovesse concretizzare la cessione in prestito di Kean la Juventus potrebbe acquistare due giocatori nel settore avanzato. Oltre a Memphis Depay, che arriverebbe a parametro zero nella società bianconera sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione, la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto anche di Alvaro Morata. Molto dipenderà dalla valutazione che l'Atletico Madrid stabilirà per il giocatore.