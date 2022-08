La Juventus ha annunciato due importanti trattative di mercato negli ultimi giorni. Dopo aver definito l'acquisto di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte, è stato ceduto in prestito alla società tedesca Luca Pellegrini. Una partenza che ha sorpreso molti tifosi bianconeri, soprattutto perché anche nelle amichevoli estive della Juventus sono state evidenti le problematiche nel gioco di Alex Sandro. Il brasiliano sembra il lontano parente di quello ammirato nelle prime stagioni di Juventus e non è un caso che le critiche sono state molte, soprattutto per la decisione della società bianconera di lasciar partire Pellegrini e non il brasiliano.

Sui social gran parte dei sostenitori bianconeri hanno sottolineato come sia difficile cedere un giocatore come Alex Sandro che ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. La Juventus con la partenza di Pellegrini difficilmente acquisterà un altro terzino sinistro. Non è da scartare la possibilità che Allegri giochi con la difesa a tre, in tal caso verrebbe schierato a centrocampo sulla fascia sinistra il nuovo acquisto Filip Kostic, con Alex Sandro che sarebbe la riserva del giocatore serbo. Se fosse confermata la difesa a tre la società bianconera potrebbe acquistare un centrale di difesa.

I tifosi criticano la scelta della Juventus di cedere Pellegrini e non Alex Sandro

'Ma una Società seria come può presentarsi, per l'ennesimo anno, con Alex Sandro titolare nel ruolo di terzino sinistro?

Sono anni che è un ex calciatore. Sono anni che fa pena. Partendo Pellegrini, la riserva a sx diventa De Sciglio, perennemente infortunato. Ottimo, direi'. Questo uno dei post su Twitter di un sostenitore della Juventus, che ha criticato la decisione della società bianconera di cedere Pellegrini e non Alex Sandro. Un altro utente ha scritto: 'Se vuoi ci sono io come terzino sinistro, peggio di Alex Sandro non posso fare'.

Anche l'ironia per descrivere la scelta di mercato della Juventus, che attualmente non sembra interessata all'acquisto di un altro terzino sinistro. Come dicevamo non è da scartare la possibilità Allegri si affidi alla difesa a tre. In tal caso potrebbe arrivare un centrale difensivo di piede sinistro.

Il mercato della Juventus

Le esigenze principali della Juventus in questo momento però sono altre, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbero arrivare due centrocampisti, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Altro giocatore che avrebbe chiesto Allegri è un'alternativa a Vlahovic, che sappia sostituirlo ma anche giocarci insieme in diversi match. Sono due i nomi che piacciono Memphis Depay e Alvaro Morata.