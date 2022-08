La Juventus è al lavoro per preparare il meglio l'inizio di campionato contro il Sassuolo. Allegri avrà diverse assenze importanti contro gli emiliani, in particolar modo i due infortunati Paul Pogba e Weston McKennie e gli squalificati Moise Kean e Adrien Rabiot. Dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina De Sciglio. La società bianconera è impegnata invece sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per migliorare una rosa che ha mostrato problemi evidenti soprattutto a centrocampo la scorsa stagione. Il solo Pogba (attualmente infortunato) non basta per migliorare la qualità del settore, per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Leandro Paredes.

Oltre all'argentino potrebbe arrivare anche una punta di fascia, un giocatore che possa giocare sulla fascia sinistra in atteso del recupero di Federico Chiesa. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per Filip Kostic. Una trattativa di mercato che sarebbe in definizione, il giocatore avrebbe raggiunto l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Mancherebbe quello fra le società, con la Juventus che potrebbe offrire circa 12 milioni di euro e l'Eintracht Francoforte che 5-6 milioni di euro in più.

Il centrocampista Kostic potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Filip Kostic. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte potrebbe essere il rinforzo per la fascia sinistra offensiva della Juventus, utile sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3.

La scorsa stagione con i tedeschi ha giocato nel 3-5-2 come centrocampista di fascia, segnale evidente di come sia un giocatore duttile che garantirebbe ad Allegri la possibilità d schierare la Juventus con diverse idee di gioco. Ci sarebbe distanza in questo momento fra offerta della Juventus da circa 12 milioni di euro compresi i bonus e le richieste dell'Eintracht Francoforte, che vorrebbe almeno 17 milioni di euro.

Il giocatore non avrebbe accettato l'offerta del West Ham perché pronto a trasferirsi alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per gli acquisti di Leandro Paredes e Filip Kostic. A questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata, serve un'alternativa nel ruolo di punta centrale oltre al fatto che lo spagnolo può giocare sulla fascia nel 4-3-3 o eventualmente nel 4-4-2 a supporto di una punta centrale. Potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro, con pagamento in diverse stagioni.