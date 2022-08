La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza non solo di alleggerire la rosa ma anche di alleggerirla, considerando le problematiche riscontrate soprattutto a centrocampo la scorsa stagione. A tal riguardo se dovessero partire Arthur Melo e Adrien Rabiot, potrebbero arrivare altri due giocatori. Si valutano una mezzala d'inserimento ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo piace sempre Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, difficile però il suo arrivo considerando i 60 milioni di euro richiesti dalla società laziale.

Per quanto riguarda invece il giocatore bravo a gestire il gioco, il preferito sarebbe Leandro Paredes. L'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 ma la società francese continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Una somma importante se consideriamo che a fine stagione il centrocampista lascerebbe a parametro zero i francesi. Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori, uno su tutti Jorginho. Il nazionale italiano è anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023 e non avrebbe la certezza della titolarità nel Chelsea, soprattutto se dovesse essere confermato l'acquisto di Frenkie de Jong da parte della società inglese.

Il giocatore Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo anche Jorginho. Il nazionale brasiliano piace molto alla società bianconera ma come alternativa a Leandro Paredes. In scadenza di contratto a giugno 2023 con il Chelsea, la sua valutazione di mercato è di circa 10-15 milioni di euro, circa 10 milioni di euro in meno del centrocampista argentino.

Entrambi sono considerati delle riserve dai rispettivi tecnici ma potrebbe ritornare molto utili alla Juventus perché bravi nell'impostazione di gioco. La società bianconera lavora anche all'acquisto di una mezzala d'inserimento, soprattutto se dovessero partire non solo Arthur Melo ma anche Adrien Rabiot. Il brasiliano potrebbe trasferirsi in prestito con diritto riscatto al Valencia, il francese piace al Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche i rinforzi nel settore avanzato, uno di questi sarebbe già in definizione. Parliamo ovviamente di Filip Kostic, il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino per circa 12 milioni di euro più bonus. Si lavora anche ad un vice Vlahovic, il preferito sarebbe Alvaro Morata anche se molto dipenderà dalla valutazione di mercato che stabilirà l'Atletico Madrid. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro fra prestito e diritto di riscatto del cartellino del giocatore.