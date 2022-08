La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste settimane. Il campionato inizierà il 15 luglio per i bianconeri e attualmente la rosa non è da considerarsi completa, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni, su tutte quelle di Arthur Melo e Adrien Rabiot, il brasiliano è vicino al Valencia, il francese, invece, potrebbe trasferirsi al Monaco. Due cessioni importanti a centrocampo che potrebbero agevolare l'arrivo di altri due giocatori nel settore, uno bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento.

Ne ha parlato a Calciomercato.it Alberto Mauro, sottolineando come il primo nome per il centrocampo sia Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Come mezzala d'inserimento, piacciono Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Fabian Ruiz del Napoli. Lo spagnolo, però, potrebbe interessare soprattutto per il 2023, quando il giocatore andrà in scadenza di contratto con la società campana. Altro nome importante che piace alla Juventus è quello di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023 e, proprio per questo, acquistabile al prezzo vantaggioso di circa 20 milioni di euro. Secondo Mauro, il giocatore ha un'offerta del West Ham ma preferisce il trasferimento alla Juventus.

Il giocatore Kostic preferirebbe la Juventus

'In cima alla lista della Juventus c’è Paredes. Il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento e ha un prezzo di mercato di 15 milioni di euro'. Queste le dichiarazioni di Alberto Mauro. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Milinkovic-Savic piace ad Allegri ed il prezzo di 55 milioni di euro è al momento più abbordabile rispetto al passato'.

Si valuta anche Fabian Ruiz, ma lo spagnolo potrebbe arrivare a parametro zero nel 2023, nel caso non dovesse prolungare il contratto in scadenza con il Napoli a fine stagione. Si è parlato anche di Filip Kostic, giocatore che piace molto alla Juventus come punta di fascia sinistra. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte è stato avvicinato nelle ultime settimane al West Ham senza però accettare l'offerta della società inglese, almeno fino ad adesso.

Sull'argomento, Mauro ha sottolineato: 'Il giocatore ha un'offerta dal West Ham ma preferisce la Juve'. In questi giorni potrebbe arrivare la decisione su Kostic, che sarebbe ideale non solo nel 4-3-3 ma anche nell'eventualità Allegri si affidi al 4-2-3-1 o al 3-5-2.

Il giocatore Kostic ha contribuito alla vittoria dell'Europa League da parte dell'Eintracht

Nella scorsa stagione, l'Eintracht Francoforte ha giocato proprio con il centrocampo a cinque, con Kostic che è stato schierato sulla fascia sinistra garantendo gol e assist e dando un contributo importante alla vittoria finale dell'Europa da parte dei tedeschi.