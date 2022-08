Quando mancano pochi giorni alla fine del mercato, la dirigenza della Juventus è ancora al lavoro per rinforzare la rosa. Prosegue in particolare la ricerca di un centrocampista da affiancare a Locatelli e compagni, in attesa che Pogba torni a disposizione. Discorso diverso per l'attacco, dove Allegri potrà contare su Arkadiusz Milik, ufficializzato nella giornata di venerdì 26 settembre.

Il tecnico toscano nella partita contro la Roma di questo sabato 27 agosto dovrebbe schierare comunque il tridente offensivo Vlahovic, Kostic e Cuadrado dal primo minuto, per poi affidarsi a Milik nella ripresa.

Il calcio di inizio sarà alle ore 18:30 e il match sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Milik è della Juventus, vestirà la maglia numero 14

Arkadiusz Milik è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex Napoli ha militato all'Olympique Marsiglia nelle ultime due stagioni, siglando 30 reti in 55 gare. Il polacco classe 1994, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, e, all'occorrenza, di compagno d'attacco in un tandem che promette tanti gol. Arrivabene e Cherubini sono riusciti a strapparlo all'OM proponendo 800mila euro per gli oneri del prestito e fissando a 7 milioni il prezzo dell'eventuale riscatto finale. Un'operazione low cost che potrebbe dunque rivelarsi tra le più convincenti del 2022 bianconero, anno in cui, Massimiliano Allegri ha sì salutato Dybala, Morata e Bernardeschi ma ha accolto Vlahovic, Kostic e lo stesso Milik.

L'attaccante polacco vestirà la maglia numero 14. Nella prima intervista juventina, Milik ha dichiarato di essere contento di giocare con tanti campioni e di voler crescere assieme alla squadra. Non è inoltre escluso che Allegri possa schierarlo durante Juventus-Roma, il match clou del terzo turno di Serie A.

Juventus-Roma e poi Paredes: i piani della dirigenza bianconera

Mentre Allegri sta definendo i dettagli della formazione per battere la Roma di Mourinho e Dybala, la dirigenza starebbe lavorando all'affare Paredes. Le ultime indiscrezioni rivelano che il giocatore sarebbe atteso a Torino nella prossima settimana. La formula è leggermente diversa da quella che ha portato Milik alla Juve: Paredes arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento dei bonus.

L'ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Empoli, dovrebbe percepire 7,5 milioni di euro di stipendio.

Leandro Paredes dovrebbe essere l'ultima pedina che si aggiunge all'organico di Massimiliano Allegri. In uscita invece, ci sarebbero Fagioli, Rovella e Arthur, giocatori per i quali la Juventus proverà a trovare una sistemazione nell'ultima settimana di Calciomercato.